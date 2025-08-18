Peanut the Squirrel (PNUT) reaalajas hind on $ 0.2336. Viimase 24 tunni jooksul PNUT kaubeldud madalaim $ 0.2269 ja kõrgeim $ 0.2387 näitab aktiivset turu volatiivsust. PNUTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.4688299377242013 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03396493346027776.
Lüliajalise tootluse osas on PNUT muutunud -0.43% viimase tunni jooksul, -1.39% 24 tunni vältel -9.29% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Peanut the Squirrel (PNUT) – turuteave
No.193
$ 233.57M
$ 233.57M$ 233.57M
$ 4.57M
$ 4.57M$ 4.57M
$ 233.57M
$ 233.57M$ 233.57M
999.85M
999.85M 999.85M
999,852,014.424344
999,852,014.424344 999,852,014.424344
0.01%
SOL
Peanut the Squirrel praegune turukapitalisatsioon on $ 233.57M$ 4.57M 24 tunnise kauplemismahuga. PNUT ringlev varu on 999.85M, mille koguvaru on 999852014.424344. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Peanut the Squirrel (PNUT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Peanut the Squirrel tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00329
-1.39%
30 päeva
$ -0.0551
-19.09%
60 päeva
$ +0.016
+7.35%
90 päeva
$ -0.106
-31.22%
Peanut the Squirrel Hinnamuutus täna
Täna registreeris PNUT muutuse $ -0.00329 (-1.39%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Peanut the Squirrel 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0551 (-19.09%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Peanut the Squirrel 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PNUT $ +0.016 (+7.35%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Peanut the Squirrel 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.106 (-31.22%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Peanut the Squirrel (PNUT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Peanut the Squirrel on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Peanut the Squirrel investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PNUT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Peanut the Squirrel kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Peanut the Squirrel ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Peanut the Squirrel hinna ennustus (USD)
Kui palju on Peanut the Squirrel (PNUT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Peanut the Squirrel (PNUT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Peanut the Squirrel nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Peanut the Squirrel (PNUT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PNUT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Peanut the Squirrel (PNUT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Peanut the Squirrel osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Peanut the Squirrel osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.