Peanut the Squirrel logo

Peanut the Squirrel hind(PNUT)

1 PNUT/USD reaalajas hind:

$0.2334
$0.2334$0.2334
-1.39%1D
USD
Peanut the Squirrel (PNUT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:47:08 (UTC+8)

Peanut the Squirrel (PNUT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.2269
$ 0.2269$ 0.2269
24 h madal
$ 0.2387
$ 0.2387$ 0.2387
24 h kõrge

$ 0.2269
$ 0.2269$ 0.2269

$ 0.2387
$ 0.2387$ 0.2387

$ 2.4688299377242013
$ 2.4688299377242013$ 2.4688299377242013

$ 0.03396493346027776
$ 0.03396493346027776$ 0.03396493346027776

-0.43%

-1.39%

-9.29%

-9.29%

Peanut the Squirrel (PNUT) reaalajas hind on $ 0.2336. Viimase 24 tunni jooksul PNUT kaubeldud madalaim $ 0.2269 ja kõrgeim $ 0.2387 näitab aktiivset turu volatiivsust. PNUTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.4688299377242013 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03396493346027776.

Lüliajalise tootluse osas on PNUT muutunud -0.43% viimase tunni jooksul, -1.39% 24 tunni vältel -9.29% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Peanut the Squirrel (PNUT) – turuteave

No.193

$ 233.57M
$ 233.57M$ 233.57M

$ 4.57M
$ 4.57M$ 4.57M

$ 233.57M
$ 233.57M$ 233.57M

999.85M
999.85M 999.85M

999,852,014.424344
999,852,014.424344 999,852,014.424344

0.01%

SOL

Peanut the Squirrel praegune turukapitalisatsioon on $ 233.57M $ 4.57M 24 tunnise kauplemismahuga. PNUT ringlev varu on 999.85M, mille koguvaru on 999852014.424344. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Peanut the Squirrel (PNUT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Peanut the Squirrel tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00329-1.39%
30 päeva$ -0.0551-19.09%
60 päeva$ +0.016+7.35%
90 päeva$ -0.106-31.22%
Peanut the Squirrel Hinnamuutus täna

Täna registreeris PNUT muutuse $ -0.00329 (-1.39%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Peanut the Squirrel 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0551 (-19.09%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Peanut the Squirrel 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PNUT $ +0.016 (+7.35%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Peanut the Squirrel 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.106 (-31.22%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Peanut the Squirrel (PNUT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Peanut the Squirrel hinnaajaloo lehte.

Mis on Peanut the Squirrel (PNUT)

PNUT is a meme coin.

Peanut the Squirrel on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Peanut the Squirrel investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PNUT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Peanut the Squirrel kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Peanut the Squirrel ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Peanut the Squirrel hinna ennustus (USD)

Kui palju on Peanut the Squirrel (PNUT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Peanut the Squirrel (PNUT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Peanut the Squirrel nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Peanut the Squirrel hinna ennustust kohe!

Peanut the Squirrel (PNUT) tokenoomika

Peanut the Squirrel (PNUT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PNUT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Peanut the Squirrel (PNUT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Peanut the Squirrel osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Peanut the Squirrel osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PNUT kohalike valuutade suhtes

1 Peanut the Squirrel(PNUT)/VND
6,147.184
1 Peanut the Squirrel(PNUT)/AUD
A$0.355072
1 Peanut the Squirrel(PNUT)/GBP
0.170528
1 Peanut the Squirrel(PNUT)/EUR
0.19856
1 Peanut the Squirrel(PNUT)/USD
$0.2336
1 Peanut the Squirrel(PNUT)/MYR
RM0.983456
1 Peanut the Squirrel(PNUT)/TRY
9.528544
1 Peanut the Squirrel(PNUT)/JPY
¥34.3392
1 Peanut the Squirrel(PNUT)/ARS
ARS$302.981536
1 Peanut the Squirrel(PNUT)/RUB
18.620256
1 Peanut the Squirrel(PNUT)/INR
20.442336
1 Peanut the Squirrel(PNUT)/IDR
Rp3,767.741408
1 Peanut the Squirrel(PNUT)/KRW
324.442368
1 Peanut the Squirrel(PNUT)/PHP
13.21008
1 Peanut the Squirrel(PNUT)/EGP
￡E.11.273536
1 Peanut the Squirrel(PNUT)/BRL
R$1.26144
1 Peanut the Squirrel(PNUT)/CAD
C$0.322368
1 Peanut the Squirrel(PNUT)/BDT
28.368384
1 Peanut the Squirrel(PNUT)/NGN
358.281664
1 Peanut the Squirrel(PNUT)/UAH
9.626656
1 Peanut the Squirrel(PNUT)/VES
Bs31.536
1 Peanut the Squirrel(PNUT)/CLP
$225.1904
1 Peanut the Squirrel(PNUT)/PKR
Rs66.174208
1 Peanut the Squirrel(PNUT)/KZT
126.473376
1 Peanut the Squirrel(PNUT)/THB
฿7.566304
1 Peanut the Squirrel(PNUT)/TWD
NT$7.015008
1 Peanut the Squirrel(PNUT)/AED
د.إ0.857312
1 Peanut the Squirrel(PNUT)/CHF
Fr0.18688
1 Peanut the Squirrel(PNUT)/HKD
HK$1.826752
1 Peanut the Squirrel(PNUT)/AMD
֏89.295936
1 Peanut the Squirrel(PNUT)/MAD
.د.م2.100064
1 Peanut the Squirrel(PNUT)/MXN
$4.408032
1 Peanut the Squirrel(PNUT)/PLN
0.850304
1 Peanut the Squirrel(PNUT)/RON
лв1.009152
1 Peanut the Squirrel(PNUT)/SEK
kr2.23088
1 Peanut the Squirrel(PNUT)/BGN
лв0.390112
1 Peanut the Squirrel(PNUT)/HUF
Ft78.86336
1 Peanut the Squirrel(PNUT)/CZK
4.88224
1 Peanut the Squirrel(PNUT)/KWD
د.ك0.071248
1 Peanut the Squirrel(PNUT)/ILS
0.787232
1 Peanut the Squirrel(PNUT)/NOK
kr2.380384
1 Peanut the Squirrel(PNUT)/NZD
$0.392448

Peanut the Squirrel ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Peanut the Squirrel võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Peanut the Squirrel ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Peanut the Squirrel kohta

Kui palju on Peanut the Squirrel (PNUT) tänapäeval väärt?
Reaalajas PNUT hind USD on 0.2336 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PNUT/USD hind?
Praegune hind PNUT/USD on $ 0.2336. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Peanut the Squirrel turukapitalisatsioon?
PNUT turukapitalisatsioon on $ 233.57M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PNUT ringlev varu?
PNUT ringlev varu on 999.85M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PNUT (ATH) hind?
PNUT saavutab ATH hinna summas 2.4688299377242013 USD.
Mis oli kõigi aegade PNUT madalaim (ATL) hind?
PNUT nägi ATL hinda summas 0.03396493346027776 USD.
Milline on PNUT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PNUT kauplemismaht on $ 4.57M USD.
Kas PNUT sel aastal kõrgemale ka suundub?
PNUT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PNUT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:47:08 (UTC+8)

Peanut the Squirrel (PNUT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

PNUT/USD kalkulaator

Summa

PNUT
PNUT
USD
USD

1 PNUT = 0.2336 USD

Kauplemine: PNUT

PNUTUSDC
$0.2335
$0.2335$0.2335
-1.55%
PNUTUSDT
$0.2334
$0.2334$0.2334
-1.43%

