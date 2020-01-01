Phoenic (PNIC) tokenoomika

Phoenic (PNIC) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Phoenic (PNIC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Phoenic (PNIC) teave

Phoenic Token is a cryptocurrency designed for secure, fast, and low-cost transactions. It operates on a decentralized, non-custodial framework, allowing users full control over their assets without third-party interference. This token is integrated into various platforms and applications, enhancing its utility for real-world financial interactions.

Ametlik veebisait:
https://phoenictoken.com/
Valge raamat:
https://phoenictoken.com/whitepaper
Plokiahela Explorer:
https://avascan.info/blockchain/c/address/0x4f3c5c53279536ffcfe8bcafb78e612e933d53c6/transactions

Phoenic (PNIC) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Phoenic (PNIC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 563.68K
$ 563.68K
Koguvaru:
$ 5.56B
$ 5.56B
Ringlev varu:
$ 254.37M
$ 254.37M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 12.31M
$ 12.31M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.3799
$ 0.3799
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.000283492125889431
$ 0.000283492125889431
Praegune hind:
$ 0.002216
$ 0.002216

Phoenic (PNIC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Phoenic (PNIC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate PNIC tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

PNIC tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate PNIC tokeni tokenoomikat, avastage PNIC tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PNIC

Kas olete huvitatud Phoenic (PNIC) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PNIC ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

Phoenic (PNIC) hinna ajalugu

PNIC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

PNIC – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu PNIC võiks suunduda? Meie PNIC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?

MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.