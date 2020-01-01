Phoenic (PNIC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Phoenic (PNIC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Phoenic (PNIC) teave Phoenic Token is a cryptocurrency designed for secure, fast, and low-cost transactions. It operates on a decentralized, non-custodial framework, allowing users full control over their assets without third-party interference. This token is integrated into various platforms and applications, enhancing its utility for real-world financial interactions. Ametlik veebisait: https://phoenictoken.com/ Valge raamat: https://phoenictoken.com/whitepaper Plokiahela Explorer: https://avascan.info/blockchain/c/address/0x4f3c5c53279536ffcfe8bcafb78e612e933d53c6/transactions Ostke PNIC kohe!

Phoenic (PNIC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Phoenic (PNIC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 563.68K $ 563.68K $ 563.68K Koguvaru: $ 5.56B $ 5.56B $ 5.56B Ringlev varu: $ 254.37M $ 254.37M $ 254.37M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 12.31M $ 12.31M $ 12.31M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.3799 $ 0.3799 $ 0.3799 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000283492125889431 $ 0.000283492125889431 $ 0.000283492125889431 Praegune hind: $ 0.002216 $ 0.002216 $ 0.002216 Lisateave Phoenic (PNIC) hinna kohta

Phoenic (PNIC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Phoenic (PNIC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PNIC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PNIC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PNIC tokeni tokenoomikat, avastage PNIC tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PNIC Kas olete huvitatud Phoenic (PNIC) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PNIC ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PNIC MEXC-ist osta!

Phoenic (PNIC) hinna ajalugu PNIC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PNIC hinna ajalugu kohe!

PNIC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PNIC võiks suunduda? Meie PNIC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PNIC tokeni hinna ennustust kohe!

