Ponder (PNDR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ponder (PNDR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Ponder (PNDR) teave Ponder is the AI powered comparison engine for all Web3 trends such as EigenLayer restaking, Runes/BRC-20/Ordinals, RWA/NFTs, DePIN protocols and much more. Ponder leverages advanced LLMs such as Llama3 and Mistral to identify leading trends. Ametlik veebisait: https://ponder.one/ Valge raamat: https://docsend.com/view/c24hgpffu5pkp8m3 Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x73624d2dEF952C77a1f3B5AD995eef53E49639EC Ostke PNDR kohe!

Ponder (PNDR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ponder (PNDR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 229.20K $ 229.20K $ 229.20K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.39 $ 0.39 $ 0.39 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001020379552365619 $ 0.001020379552365619 $ 0.001020379552365619 Praegune hind: $ 0.002292 $ 0.002292 $ 0.002292 Lisateave Ponder (PNDR) hinna kohta

Ponder (PNDR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ponder (PNDR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PNDR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PNDR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PNDR tokeni tokenoomikat, avastage PNDR tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PNDR Kas olete huvitatud Ponder (PNDR) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PNDR ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PNDR MEXC-ist osta!

Ponder (PNDR) hinna ajalugu PNDR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PNDR hinna ajalugu kohe!

PNDR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PNDR võiks suunduda? Meie PNDR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PNDR tokeni hinna ennustust kohe!

