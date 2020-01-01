Primex Finance (PMX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Primex Finance (PMX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Primex Finance (PMX) teave Primex Finance is a leveraged trading and yield farming protocol/app that lets you use lender liquidity to boost positions across other DeFi protocols. You can leverage RWAs, DEX LP positions, leverage trade on spot DEXs, and get into LST, LRT all using lender liquidity. Ametlik veebisait: https://primex.finance/ Valge raamat: https://docsend.com/view/qqd7badxxqhcyqxp Plokiahela Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=base&tab=transactions&tokenAddress=0x0b3eaead748facdb9d943d3407011f16eb17d0cf Ostke PMX kohe!

Primex Finance (PMX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Primex Finance (PMX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 101.93K $ 101.93K $ 101.93K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 70.88M $ 70.88M $ 70.88M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.288 $ 0.288 $ 0.288 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001269341594771277 $ 0.001269341594771277 $ 0.001269341594771277 Praegune hind: $ 0.001438 $ 0.001438 $ 0.001438 Lisateave Primex Finance (PMX) hinna kohta

Primex Finance (PMX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Primex Finance (PMX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PMX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PMX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PMX tokeni tokenoomikat, avastage PMX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PMX Kas olete huvitatud Primex Finance (PMX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PMX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PMX MEXC-ist osta!

Primex Finance (PMX) hinna ajalugu PMX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PMX hinna ajalugu kohe!

PMX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PMX võiks suunduda? Meie PMX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PMX tokeni hinna ennustust kohe!

