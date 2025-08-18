Rohkem infot PMX

Primex Finance logo

Primex Finance hind(PMX)

1 PMX/USD reaalajas hind:

$0.001252
$0.001252
+3.38%1D
USD
Primex Finance (PMX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:07:36 (UTC+8)

Primex Finance (PMX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00121
$ 0.00121
24 h madal
$ 0.0014
$ 0.0014
24 h kõrge

$ 0.00121
$ 0.00121

$ 0.0014
$ 0.0014

$ 0.1470065451318929
$ 0.1470065451318929

$ 0.001269341594771277
$ 0.001269341594771277

-7.61%

+3.38%

-7.13%

-7.13%

Primex Finance (PMX) reaalajas hind on $ 0.001252. Viimase 24 tunni jooksul PMX kaubeldud madalaim $ 0.00121 ja kõrgeim $ 0.0014 näitab aktiivset turu volatiivsust. PMXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.1470065451318929 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001269341594771277.

Lüliajalise tootluse osas on PMX muutunud -7.61% viimase tunni jooksul, +3.38% 24 tunni vältel -7.13% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Primex Finance (PMX) – turuteave

No.2802

$ 88.74K
$ 88.74K

$ 22.21K
$ 22.21K

$ 1.25M
$ 1.25M

70.88M
70.88M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

7.08%

BASE

Primex Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 88.74K $ 22.21K 24 tunnise kauplemismahuga. PMX ringlev varu on 70.88M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.25M.

Primex Finance (PMX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Primex Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00004093+3.38%
30 päeva$ -0.001044-45.48%
60 päeva$ -0.002239-64.14%
90 päeva$ -0.002976-70.39%
Primex Finance Hinnamuutus täna

Täna registreeris PMX muutuse $ +0.00004093 (+3.38%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Primex Finance 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001044 (-45.48%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Primex Finance 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PMX $ -0.002239 (-64.14%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Primex Finance 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002976 (-70.39%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Primex Finance (PMX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Primex Finance hinnaajaloo lehte.

Mis on Primex Finance (PMX)

Primex Finance is a leveraged trading and yield farming protocol/app that lets you use lender liquidity to boost positions across other DeFi protocols. You can leverage RWAs, DEX LP positions, leverage trade on spot DEXs, and get into LST, LRT all using lender liquidity.

Primex Finance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Primex Finance investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PMX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Primex Finance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Primex Finance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Primex Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Primex Finance (PMX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Primex Finance (PMX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Primex Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Primex Finance hinna ennustust kohe!

Primex Finance (PMX) tokenoomika

Primex Finance (PMX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PMX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Primex Finance (PMX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Primex Finance osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Primex Finance osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Primex Finance ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Primex Finance võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Primex Finance ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Primex Finance kohta

Kui palju on Primex Finance (PMX) tänapäeval väärt?
Reaalajas PMX hind USD on 0.001252 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PMX/USD hind?
Praegune hind PMX/USD on $ 0.001252. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Primex Finance turukapitalisatsioon?
PMX turukapitalisatsioon on $ 88.74K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PMX ringlev varu?
PMX ringlev varu on 70.88M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PMX (ATH) hind?
PMX saavutab ATH hinna summas 0.1470065451318929 USD.
Mis oli kõigi aegade PMX madalaim (ATL) hind?
PMX nägi ATL hinda summas 0.001269341594771277 USD.
Milline on PMX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PMX kauplemismaht on $ 22.21K USD.
Kas PMX sel aastal kõrgemale ka suundub?
PMX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PMX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:07:36 (UTC+8)

Primex Finance (PMX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

$0.001252
$0.001252
