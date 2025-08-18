Primex Finance (PMX) reaalajas hind on $ 0.001252. Viimase 24 tunni jooksul PMX kaubeldud madalaim $ 0.00121 ja kõrgeim $ 0.0014 näitab aktiivset turu volatiivsust. PMXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.1470065451318929 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001269341594771277.
Lüliajalise tootluse osas on PMX muutunud -7.61% viimase tunni jooksul, +3.38% 24 tunni vältel -7.13% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Primex Finance (PMX) – turuteave
No.2802
$ 88.74K
$ 88.74K$ 88.74K
$ 22.21K
$ 22.21K$ 22.21K
$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M
70.88M
70.88M 70.88M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
7.08%
BASE
Primex Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 88.74K$ 22.21K 24 tunnise kauplemismahuga. PMX ringlev varu on 70.88M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.25M.
Primex Finance (PMX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Primex Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00004093
+3.38%
30 päeva
$ -0.001044
-45.48%
60 päeva
$ -0.002239
-64.14%
90 päeva
$ -0.002976
-70.39%
Primex Finance Hinnamuutus täna
Täna registreeris PMX muutuse $ +0.00004093 (+3.38%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Primex Finance 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001044 (-45.48%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Primex Finance 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PMX $ -0.002239 (-64.14%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Primex Finance 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002976 (-70.39%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Primex Finance (PMX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Primex Finance is a leveraged trading and yield farming protocol/app that lets you use lender liquidity to boost positions across other DeFi protocols. You can leverage RWAs, DEX LP positions, leverage trade on spot DEXs, and get into LST, LRT all using lender liquidity.
Primex Finance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PMX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Primex Finance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Primex Finance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Primex Finance hinna ennustus (USD)
Kui palju on Primex Finance (PMX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Primex Finance (PMX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Primex Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Primex Finance (PMX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PMX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Primex Finance (PMX) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Primex Finance osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Primex Finance osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
