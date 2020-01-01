PLYR L1 (PLYR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PLYR L1 (PLYR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PLYR L1 (PLYR) teave PLYR Chain is a decentralized gaming blockchain designed to deliver a seamless Web3 experience for both developers and players. With a focus on gaming, NFTs, and community-driven projects, PLYR Chain aims to empower users with a secure, scalable, and interoperable platform tailored to the needs of the gaming industry. Ametlik veebisait: https://plyr.network Valge raamat: https://whitepaper.plyr.network/ Plokiahela Explorer: https://explorer.plyr.network/ Ostke PLYR kohe!

PLYR L1 (PLYR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PLYR L1 (PLYR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 299.60K $ 299.60K $ 299.60K Koguvaru: $ 749.98M $ 749.98M $ 749.98M Ringlev varu: $ 86.09M $ 86.09M $ 86.09M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.61M $ 2.61M $ 2.61M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.10656 $ 0.10656 $ 0.10656 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00031171224241806 $ 0.00031171224241806 $ 0.00031171224241806 Praegune hind: $ 0.00348 $ 0.00348 $ 0.00348 Lisateave PLYR L1 (PLYR) hinna kohta

PLYR L1 (PLYR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PLYR L1 (PLYR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PLYR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PLYR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PLYR tokeni tokenoomikat, avastage PLYR tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PLYR Kas olete huvitatud PLYR L1 (PLYR) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PLYR ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PLYR MEXC-ist osta!

PLYR L1 (PLYR) hinna ajalugu PLYR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PLYR hinna ajalugu kohe!

PLYR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PLYR võiks suunduda? Meie PLYR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PLYR tokeni hinna ennustust kohe!

