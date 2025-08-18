Rohkem infot PLYR

PLYR L1 logo

PLYR L1 hind(PLYR)

1 PLYR/USD reaalajas hind:

$0.00516
$0.00516
+1.17%1D
USD
PLYR L1 (PLYR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:07:29 (UTC+8)

PLYR L1 (PLYR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00499
$ 0.00499
24 h madal
$ 0.00522
$ 0.00522
24 h kõrge

$ 0.00499
$ 0.00499

$ 0.00522
$ 0.00522

$ 0.02440709538718052
$ 0.02440709538718052

$ 0.00031171224241806
$ 0.00031171224241806

-0.77%

+1.17%

-0.77%

-0.77%

PLYR L1 (PLYR) reaalajas hind on $ 0.00516. Viimase 24 tunni jooksul PLYR kaubeldud madalaim $ 0.00499 ja kõrgeim $ 0.00522 näitab aktiivset turu volatiivsust. PLYRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02440709538718052 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00031171224241806.

Lüliajalise tootluse osas on PLYR muutunud -0.77% viimase tunni jooksul, +1.17% 24 tunni vältel -0.77% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

PLYR L1 (PLYR) – turuteave

No.2471

$ 444.23K
$ 444.23K

$ 2.68K
$ 2.68K

$ 3.87M
$ 3.87M

86.09M
86.09M

750,000,000
750,000,000

749,983,697.3657421
749,983,697.3657421

11.47%

PLYR

PLYR L1 praegune turukapitalisatsioon on $ 444.23K $ 2.68K 24 tunnise kauplemismahuga. PLYR ringlev varu on 86.09M, mille koguvaru on 749983697.3657421. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.87M.

PLYR L1 (PLYR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse PLYR L1 tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000597+1.17%
30 päeva$ -0.00042-7.53%
60 päeva$ -0.0015-22.53%
90 päeva$ -0.00391-43.11%
PLYR L1 Hinnamuutus täna

Täna registreeris PLYR muutuse $ +0.0000597 (+1.17%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

PLYR L1 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00042 (-7.53%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

PLYR L1 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PLYR $ -0.0015 (-22.53%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

PLYR L1 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00391 (-43.11%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada PLYR L1 (PLYR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe PLYR L1 hinnaajaloo lehte.

Mis on PLYR L1 (PLYR)

PLYR Chain is a decentralized gaming blockchain designed to deliver a seamless Web3 experience for both developers and players. With a focus on gaming, NFTs, and community-driven projects, PLYR Chain aims to empower users with a secure, scalable, and interoperable platform tailored to the needs of the gaming industry.

PLYR L1 on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie PLYR L1 investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PLYR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse PLYR L1 kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie PLYR L1 ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

PLYR L1 hinna ennustus (USD)

Kui palju on PLYR L1 (PLYR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PLYR L1 (PLYR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PLYR L1 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PLYR L1 hinna ennustust kohe!

PLYR L1 (PLYR) tokenoomika

PLYR L1 (PLYR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PLYR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

PLYR L1 (PLYR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas PLYR L1 osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust PLYR L1 osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PLYR kohalike valuutade suhtes

1 PLYR L1(PLYR)/VND
135.7854
1 PLYR L1(PLYR)/AUD
A$0.0078948
1 PLYR L1(PLYR)/GBP
0.0037668
1 PLYR L1(PLYR)/EUR
0.004386
1 PLYR L1(PLYR)/USD
$0.00516
1 PLYR L1(PLYR)/MYR
RM0.0217236
1 PLYR L1(PLYR)/TRY
0.2104764
1 PLYR L1(PLYR)/JPY
¥0.75852
1 PLYR L1(PLYR)/ARS
ARS$6.6839028
1 PLYR L1(PLYR)/RUB
0.410994
1 PLYR L1(PLYR)/INR
0.4515516
1 PLYR L1(PLYR)/IDR
Rp83.2257948
1 PLYR L1(PLYR)/KRW
7.1666208
1 PLYR L1(PLYR)/PHP
0.291798
1 PLYR L1(PLYR)/EGP
￡E.0.2488152
1 PLYR L1(PLYR)/BRL
R$0.027864
1 PLYR L1(PLYR)/CAD
C$0.0071208
1 PLYR L1(PLYR)/BDT
0.6266304
1 PLYR L1(PLYR)/NGN
7.9140984
1 PLYR L1(PLYR)/UAH
0.2126436
1 PLYR L1(PLYR)/VES
Bs0.6966
1 PLYR L1(PLYR)/CLP
$4.97424
1 PLYR L1(PLYR)/PKR
Rs1.4617248
1 PLYR L1(PLYR)/KZT
2.7936756
1 PLYR L1(PLYR)/THB
฿0.1669776
1 PLYR L1(PLYR)/TWD
NT$0.1549548
1 PLYR L1(PLYR)/AED
د.إ0.0189372
1 PLYR L1(PLYR)/CHF
Fr0.004128
1 PLYR L1(PLYR)/HKD
HK$0.0403512
1 PLYR L1(PLYR)/AMD
֏1.9724616
1 PLYR L1(PLYR)/MAD
.د.م0.0463884
1 PLYR L1(PLYR)/MXN
$0.0966468
1 PLYR L1(PLYR)/PLN
0.0187308
1 PLYR L1(PLYR)/RON
лв0.0222912
1 PLYR L1(PLYR)/SEK
kr0.0491748
1 PLYR L1(PLYR)/BGN
лв0.0086172
1 PLYR L1(PLYR)/HUF
Ft1.7408808
1 PLYR L1(PLYR)/CZK
0.1078956
1 PLYR L1(PLYR)/KWD
د.ك0.0015738
1 PLYR L1(PLYR)/ILS
0.0173892
1 PLYR L1(PLYR)/NOK
kr0.0524256
1 PLYR L1(PLYR)/NZD
$0.0086688

PLYR L1 ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest PLYR L1 võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse PLYR L1 ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PLYR L1 kohta

Kui palju on PLYR L1 (PLYR) tänapäeval väärt?
Reaalajas PLYR hind USD on 0.00516 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PLYR/USD hind?
Praegune hind PLYR/USD on $ 0.00516. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PLYR L1 turukapitalisatsioon?
PLYR turukapitalisatsioon on $ 444.23K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PLYR ringlev varu?
PLYR ringlev varu on 86.09M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PLYR (ATH) hind?
PLYR saavutab ATH hinna summas 0.02440709538718052 USD.
Mis oli kõigi aegade PLYR madalaim (ATL) hind?
PLYR nägi ATL hinda summas 0.00031171224241806 USD.
Milline on PLYR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PLYR kauplemismaht on $ 2.68K USD.
Kas PLYR sel aastal kõrgemale ka suundub?
PLYR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PLYR hinna ennustust.
PLYR L1 (PLYR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

PLYR/USD kalkulaator

Summa

PLYR
PLYR
USD
USD

1 PLYR = 0.00516 USD

Kauplemine: PLYR

PLYRUSDT
$0.00516
$0.00516
+1.17%

