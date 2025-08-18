PLYR L1 (PLYR) reaalajas hind on $ 0.00516. Viimase 24 tunni jooksul PLYR kaubeldud madalaim $ 0.00499 ja kõrgeim $ 0.00522 näitab aktiivset turu volatiivsust. PLYRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02440709538718052 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00031171224241806.
Lüliajalise tootluse osas on PLYR muutunud -0.77% viimase tunni jooksul, +1.17% 24 tunni vältel -0.77% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
PLYR L1 (PLYR) – turuteave
No.2471
$ 444.23K
$ 444.23K$ 444.23K
$ 2.68K
$ 2.68K$ 2.68K
$ 3.87M
$ 3.87M$ 3.87M
86.09M
86.09M 86.09M
750,000,000
750,000,000 750,000,000
749,983,697.3657421
749,983,697.3657421 749,983,697.3657421
11.47%
PLYR
PLYR L1 praegune turukapitalisatsioon on $ 444.23K$ 2.68K 24 tunnise kauplemismahuga. PLYR ringlev varu on 86.09M, mille koguvaru on 749983697.3657421. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.87M.
PLYR L1 (PLYR) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse PLYR L1 tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0000597
+1.17%
30 päeva
$ -0.00042
-7.53%
60 päeva
$ -0.0015
-22.53%
90 päeva
$ -0.00391
-43.11%
PLYR L1 Hinnamuutus täna
Täna registreeris PLYR muutuse $ +0.0000597 (+1.17%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
PLYR L1 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00042 (-7.53%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
PLYR L1 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PLYR $ -0.0015 (-22.53%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
PLYR L1 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00391 (-43.11%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada PLYR L1 (PLYR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
PLYR Chain is a decentralized gaming blockchain designed to deliver a seamless Web3 experience for both developers and players. With a focus on gaming, NFTs, and community-driven projects, PLYR Chain aims to empower users with a secure, scalable, and interoperable platform tailored to the needs of the gaming industry.
PLYR L1 on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie PLYR L1 investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PLYR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse PLYR L1 kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie PLYR L1 ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
PLYR L1 hinna ennustus (USD)
Kui palju on PLYR L1 (PLYR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PLYR L1 (PLYR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PLYR L1 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
PLYR L1 (PLYR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PLYR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
PLYR L1 (PLYR) ostujuhend
Kas otsite, kuidas PLYR L1 osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust PLYR L1 osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.