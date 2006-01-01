Plume Network (PLUME) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Plume Network (PLUME) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Plume Network (PLUME) teave Plume Network is the first full-stack L1 RWA Chain and ecosystem purpose-built for RWAfi, enabling the rapid adoption and demand-driven integration of real world assets. Ametlik veebisait: https://plume.org Valge raamat: https://docs.plume.org/plume Plokiahela Explorer: https://explorer.plume.org/token/0x4C1746A800D224393fE2470C70A35717eD4eA5F1 Ostke PLUME kohe!

Plume Network (PLUME) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Plume Network (PLUME) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 214.97M $ 214.97M $ 214.97M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 2.65B $ 2.65B $ 2.65B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 811.20M $ 811.20M $ 811.20M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.24793 $ 0.24793 $ 0.24793 Kõigi aegade madalaim: $ 0.07596247895192497 $ 0.07596247895192497 $ 0.07596247895192497 Praegune hind: $ 0.08112 $ 0.08112 $ 0.08112 Lisateave Plume Network (PLUME) hinna kohta

Plume Network (PLUME) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Plume Network (PLUME) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PLUME tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PLUME tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PLUME tokeni tokenoomikat, avastage PLUME tokeni reaalajas hinda!

Plume Network (PLUME) hinna ajalugu PLUME hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PLUME hinna ajalugu kohe!

PLUME – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PLUME võiks suunduda? Meie PLUME hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PLUME tokeni hinna ennustust kohe!

