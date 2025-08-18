Rohkem infot PLUME

Plume Network logo

Plume Network hind(PLUME)

1 PLUME/USD reaalajas hind:

$0.09614
-1.84%1D
USD
Plume Network (PLUME) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:56:21 (UTC+8)

Plume Network (PLUME) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.09323
24 h madal
$ 0.09909
24 h kõrge

$ 0.09323
$ 0.09909
$ 0.2474889341550818
$ 0.07596247895192497
-2.02%

-1.83%

-3.75%

-3.75%

Plume Network (PLUME) reaalajas hind on $ 0.09616. Viimase 24 tunni jooksul PLUME kaubeldud madalaim $ 0.09323 ja kõrgeim $ 0.09909 näitab aktiivset turu volatiivsust. PLUMEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2474889341550818 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.07596247895192497.

Lüliajalise tootluse osas on PLUME muutunud -2.02% viimase tunni jooksul, -1.83% 24 tunni vältel -3.75% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Plume Network (PLUME) – turuteave

No.246

$ 192.32M
$ 999.98K
$ 961.60M
2.00B
10,000,000,000
10,000,000,000
20.00%

ETH

Plume Network praegune turukapitalisatsioon on $ 192.32M $ 999.98K 24 tunnise kauplemismahuga. PLUME ringlev varu on 2.00B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 961.60M.

Plume Network (PLUME) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Plume Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0018021-1.83%
30 päeva$ -0.01205-11.14%
60 päeva$ +0.01205+14.32%
90 päeva$ -0.07527-43.91%
Plume Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris PLUME muutuse $ -0.0018021 (-1.83%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Plume Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01205 (-11.14%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Plume Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PLUME $ +0.01205 (+14.32%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Plume Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.07527 (-43.91%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Plume Network (PLUME) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Plume Network hinnaajaloo lehte.

Mis on Plume Network (PLUME)

Plume Network is the first full-stack L1 RWA Chain and ecosystem purpose-built for RWAfi, enabling the rapid adoption and demand-driven integration of real world assets.

Plume Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Plume Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PLUME panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Plume Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Plume Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Plume Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Plume Network (PLUME) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Plume Network (PLUME) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Plume Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Plume Network hinna ennustust kohe!

Plume Network (PLUME) tokenoomika

Plume Network (PLUME) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PLUME tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Plume Network (PLUME) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Plume Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Plume Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PLUME kohalike valuutade suhtes

1 Plume Network(PLUME)/VND
2,530.4504
1 Plume Network(PLUME)/AUD
A$0.1461632
1 Plume Network(PLUME)/GBP
0.0701968
1 Plume Network(PLUME)/EUR
0.081736
1 Plume Network(PLUME)/USD
$0.09616
1 Plume Network(PLUME)/MYR
RM0.4048336
1 Plume Network(PLUME)/TRY
3.9223664
1 Plume Network(PLUME)/JPY
¥14.13552
1 Plume Network(PLUME)/ARS
ARS$124.7204816
1 Plume Network(PLUME)/RUB
7.6649136
1 Plume Network(PLUME)/INR
8.4149616
1 Plume Network(PLUME)/IDR
Rp1,550.9675248
1 Plume Network(PLUME)/KRW
133.5547008
1 Plume Network(PLUME)/PHP
5.437848
1 Plume Network(PLUME)/EGP
￡E.4.6406816
1 Plume Network(PLUME)/BRL
R$0.519264
1 Plume Network(PLUME)/CAD
C$0.1327008
1 Plume Network(PLUME)/BDT
11.6776704
1 Plume Network(PLUME)/NGN
147.4844384
1 Plume Network(PLUME)/UAH
3.9627536
1 Plume Network(PLUME)/VES
Bs12.9816
1 Plume Network(PLUME)/CLP
$92.69824
1 Plume Network(PLUME)/PKR
Rs27.2402048
1 Plume Network(PLUME)/KZT
52.0619856
1 Plume Network(PLUME)/THB
฿3.105968
1 Plume Network(PLUME)/TWD
NT$2.8876848
1 Plume Network(PLUME)/AED
د.إ0.3529072
1 Plume Network(PLUME)/CHF
Fr0.076928
1 Plume Network(PLUME)/HKD
HK$0.7519712
1 Plume Network(PLUME)/AMD
֏36.7581216
1 Plume Network(PLUME)/MAD
.د.م0.8644784
1 Plume Network(PLUME)/MXN
$1.8145392
1 Plume Network(PLUME)/PLN
0.3500224
1 Plume Network(PLUME)/RON
лв0.4154112
1 Plume Network(PLUME)/SEK
kr0.918328
1 Plume Network(PLUME)/BGN
лв0.1605872
1 Plume Network(PLUME)/HUF
Ft32.463616
1 Plume Network(PLUME)/CZK
2.009744
1 Plume Network(PLUME)/KWD
د.ك0.0293288
1 Plume Network(PLUME)/ILS
0.3240592
1 Plume Network(PLUME)/NOK
kr0.9798704
1 Plume Network(PLUME)/NZD
$0.1615488

Plume Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Plume Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Plume Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Plume Network kohta

Kui palju on Plume Network (PLUME) tänapäeval väärt?
Reaalajas PLUME hind USD on 0.09616 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PLUME/USD hind?
Praegune hind PLUME/USD on $ 0.09616. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Plume Network turukapitalisatsioon?
PLUME turukapitalisatsioon on $ 192.32M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PLUME ringlev varu?
PLUME ringlev varu on 2.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PLUME (ATH) hind?
PLUME saavutab ATH hinna summas 0.2474889341550818 USD.
Mis oli kõigi aegade PLUME madalaim (ATL) hind?
PLUME nägi ATL hinda summas 0.07596247895192497 USD.
Milline on PLUME kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PLUME kauplemismaht on $ 999.98K USD.
Kas PLUME sel aastal kõrgemale ka suundub?
PLUME võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PLUME hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:56:21 (UTC+8)

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

