Plume Network (PLUME) reaalajas hind on $ 0.09616. Viimase 24 tunni jooksul PLUME kaubeldud madalaim $ 0.09323 ja kõrgeim $ 0.09909 näitab aktiivset turu volatiivsust. PLUMEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2474889341550818 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.07596247895192497.
Lüliajalise tootluse osas on PLUME muutunud -2.02% viimase tunni jooksul, -1.83% 24 tunni vältel -3.75% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Plume Network (PLUME) – turuteave
No.246
$ 192.32M
$ 192.32M$ 192.32M
$ 999.98K
$ 999.98K$ 999.98K
$ 961.60M
$ 961.60M$ 961.60M
2.00B
2.00B 2.00B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
20.00%
ETH
Plume Network praegune turukapitalisatsioon on $ 192.32M$ 999.98K 24 tunnise kauplemismahuga. PLUME ringlev varu on 2.00B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 961.60M.
Plume Network (PLUME) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Plume Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0018021
-1.83%
30 päeva
$ -0.01205
-11.14%
60 päeva
$ +0.01205
+14.32%
90 päeva
$ -0.07527
-43.91%
Plume Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris PLUME muutuse $ -0.0018021 (-1.83%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Plume Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01205 (-11.14%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Plume Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PLUME $ +0.01205 (+14.32%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Plume Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.07527 (-43.91%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Plume Network (PLUME) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Plume Network is the first full-stack L1 RWA Chain and ecosystem purpose-built for RWAfi, enabling the rapid adoption and demand-driven integration of real world assets.
Plume Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Plume Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PLUME panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Plume Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Plume Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Plume Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on Plume Network (PLUME) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Plume Network (PLUME) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Plume Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Plume Network (PLUME) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PLUME tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Plume Network (PLUME) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Plume Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Plume Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.