Poollotto.finance logo

Poollotto.finance hind(PLT)

1 PLT/USD reaalajas hind:

$0.994
$0.994$0.994
0.00%1D
USD
Poollotto.finance (PLT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:56:14 (UTC+8)

Poollotto.finance (PLT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.952
$ 0.952$ 0.952
24 h madal
$ 1.009
$ 1.009$ 1.009
24 h kõrge

$ 0.952
$ 0.952$ 0.952

$ 1.009
$ 1.009$ 1.009

$ 20.537504511928866
$ 20.537504511928866$ 20.537504511928866

$ 0.43042255471789787
$ 0.43042255471789787$ 0.43042255471789787

-0.11%

0.00%

+0.81%

+0.81%

Poollotto.finance (PLT) reaalajas hind on $ 0.99. Viimase 24 tunni jooksul PLT kaubeldud madalaim $ 0.952 ja kõrgeim $ 1.009 näitab aktiivset turu volatiivsust. PLTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 20.537504511928866 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.43042255471789787.

Lüliajalise tootluse osas on PLT muutunud -0.11% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +0.81% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Poollotto.finance (PLT) – turuteave

No.6793

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 54.29K
$ 54.29K$ 54.29K

$ 19.01M
$ 19.01M$ 19.01M

0.00
0.00 0.00

19,200,000
19,200,000 19,200,000

BSC

Poollotto.finance praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 54.29K 24 tunnise kauplemismahuga. PLT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 19200000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Poollotto.finance (PLT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Poollotto.finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.076-7.13%
60 päeva$ -0.328-24.89%
90 päeva$ -0.81-45.00%
Poollotto.finance Hinnamuutus täna

Täna registreeris PLT muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Poollotto.finance 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.076 (-7.13%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Poollotto.finance 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PLT $ -0.328 (-24.89%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Poollotto.finance 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.81 (-45.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Poollotto.finance (PLT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Poollotto.finance hinnaajaloo lehte.

Mis on Poollotto.finance (PLT)

Poollotto is working on creating a unique line of Decentralized Blockchain-Based Lotteries games. Its vision is to produce a revolutionary decentralized global social lottery platform on the blockchain with safety and transparency, Delay-free, and without any 3rd party involvement.

Poollotto.finance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Poollotto.finance investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PLT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Poollotto.finance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Poollotto.finance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Poollotto.finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Poollotto.finance (PLT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Poollotto.finance (PLT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Poollotto.finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Poollotto.finance hinna ennustust kohe!

Poollotto.finance (PLT) tokenoomika

Poollotto.finance (PLT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PLT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Poollotto.finance (PLT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Poollotto.finance osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Poollotto.finance osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PLT kohalike valuutade suhtes

1 Poollotto.finance(PLT)/VND
26,051.85
1 Poollotto.finance(PLT)/AUD
A$1.5048
1 Poollotto.finance(PLT)/GBP
0.7227
1 Poollotto.finance(PLT)/EUR
0.8415
1 Poollotto.finance(PLT)/USD
$0.99
1 Poollotto.finance(PLT)/MYR
RM4.1679
1 Poollotto.finance(PLT)/TRY
40.3821
1 Poollotto.finance(PLT)/JPY
¥145.53
1 Poollotto.finance(PLT)/ARS
ARS$1,284.0399
1 Poollotto.finance(PLT)/RUB
78.9129
1 Poollotto.finance(PLT)/INR
86.6349
1 Poollotto.finance(PLT)/IDR
Rp15,967.7397
1 Poollotto.finance(PLT)/KRW
1,374.9912
1 Poollotto.finance(PLT)/PHP
55.9845
1 Poollotto.finance(PLT)/EGP
￡E.47.7774
1 Poollotto.finance(PLT)/BRL
R$5.346
1 Poollotto.finance(PLT)/CAD
C$1.3662
1 Poollotto.finance(PLT)/BDT
120.2256
1 Poollotto.finance(PLT)/NGN
1,518.4026
1 Poollotto.finance(PLT)/UAH
40.7979
1 Poollotto.finance(PLT)/VES
Bs133.65
1 Poollotto.finance(PLT)/CLP
$954.36
1 Poollotto.finance(PLT)/PKR
Rs280.4472
1 Poollotto.finance(PLT)/KZT
535.9959
1 Poollotto.finance(PLT)/THB
฿31.977
1 Poollotto.finance(PLT)/TWD
NT$29.7297
1 Poollotto.finance(PLT)/AED
د.إ3.6333
1 Poollotto.finance(PLT)/CHF
Fr0.792
1 Poollotto.finance(PLT)/HKD
HK$7.7418
1 Poollotto.finance(PLT)/AMD
֏378.4374
1 Poollotto.finance(PLT)/MAD
.د.م8.9001
1 Poollotto.finance(PLT)/MXN
$18.6813
1 Poollotto.finance(PLT)/PLN
3.6036
1 Poollotto.finance(PLT)/RON
лв4.2768
1 Poollotto.finance(PLT)/SEK
kr9.4545
1 Poollotto.finance(PLT)/BGN
лв1.6533
1 Poollotto.finance(PLT)/HUF
Ft334.224
1 Poollotto.finance(PLT)/CZK
20.691
1 Poollotto.finance(PLT)/KWD
د.ك0.30195
1 Poollotto.finance(PLT)/ILS
3.3363
1 Poollotto.finance(PLT)/NOK
kr10.0881
1 Poollotto.finance(PLT)/NZD
$1.6632

Poollotto.finance ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Poollotto.finance võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Poollotto.finance ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Poollotto.finance kohta

Kui palju on Poollotto.finance (PLT) tänapäeval väärt?
Reaalajas PLT hind USD on 0.99 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PLT/USD hind?
Praegune hind PLT/USD on $ 0.99. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Poollotto.finance turukapitalisatsioon?
PLT turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PLT ringlev varu?
PLT ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PLT (ATH) hind?
PLT saavutab ATH hinna summas 20.537504511928866 USD.
Mis oli kõigi aegade PLT madalaim (ATL) hind?
PLT nägi ATL hinda summas 0.43042255471789787 USD.
Milline on PLT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PLT kauplemismaht on $ 54.29K USD.
Kas PLT sel aastal kõrgemale ka suundub?
PLT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PLT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:56:14 (UTC+8)

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

