PLEARN (PLN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PLEARN (PLN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PLEARN (PLN) teave The Revolutionary Revamp of PLN: Bridging Luxury and Digital Assets. In an era where the boundaries between the digital and real worlds are rapidly blurring, PLN is setting a new standard by revamping its cryptocurrency token into a revolutionary asset that marries luxury with cutting-edge technology. Ametlik veebisait: https://www.plearn.finance Valge raamat: https://app.plearnclub.com/PLEARN-Whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xBe0D3526fc797583Dada3F30BC390013062A048B Ostke PLN kohe!

PLEARN (PLN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PLEARN (PLN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.82M $ 1.82M $ 1.82M Koguvaru: $ 343.97M $ 343.97M $ 343.97M Ringlev varu: $ 86.06M $ 86.06M $ 86.06M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 14.84M $ 14.84M $ 14.84M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.355 $ 0.355 $ 0.355 Kõigi aegade madalaim: $ 0.020444703935664384 $ 0.020444703935664384 $ 0.020444703935664384 Praegune hind: $ 0.0212 $ 0.0212 $ 0.0212 Lisateave PLEARN (PLN) hinna kohta

PLEARN (PLN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PLEARN (PLN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PLN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PLN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PLN tokeni tokenoomikat, avastage PLN tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PLN Kas olete huvitatud PLEARN (PLN) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PLN ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PLN MEXC-ist osta!

PLEARN (PLN) hinna ajalugu PLN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PLN hinna ajalugu kohe!

PLN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PLN võiks suunduda? Meie PLN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PLN tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!