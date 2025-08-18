Rohkem infot PLN

PLEARN hind(PLN)

1 PLN/USD reaalajas hind:

$0.02191
$0.02191
+1.62%1D
USD
PLEARN (PLN) reaalajas hinnagraafik
PLEARN (PLN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+1.34%

+1.62%

-1.67%

-1.67%

PLEARN (PLN) reaalajas hind on $ 0.02191. Viimase 24 tunni jooksul PLN kaubeldud madalaim $ 0.02075 ja kõrgeim $ 0.02234 näitab aktiivset turu volatiivsust. PLNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.13629674047096693 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.020444703935664384.

Lüliajalise tootluse osas on PLN muutunud +1.34% viimase tunni jooksul, +1.62% 24 tunni vältel -1.67% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

PLEARN (PLN) – turuteave

No.1879

12.29%

BSC

PLEARN praegune turukapitalisatsioon on $ 1.89M $ 63.01K 24 tunnise kauplemismahuga. PLN ringlev varu on 86.06M, mille koguvaru on 343969593.2933345. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 15.34M.

PLEARN (PLN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse PLEARN tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0003493+1.62%
30 päeva$ -0.00299-12.01%
60 päeva$ -0.00382-14.85%
90 päeva$ -0.01045-32.30%
PLEARN Hinnamuutus täna

Täna registreeris PLN muutuse $ +0.0003493 (+1.62%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

PLEARN 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00299 (-12.01%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

PLEARN 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PLN $ -0.00382 (-14.85%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

PLEARN 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01045 (-32.30%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada PLEARN (PLN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe PLEARN hinnaajaloo lehte.

Mis on PLEARN (PLN)

The Revolutionary Revamp of PLN: Bridging Luxury and Digital Assets. In an era where the boundaries between the digital and real worlds are rapidly blurring, PLN is setting a new standard by revamping its cryptocurrency token into a revolutionary asset that marries luxury with cutting-edge technology.

PLEARN on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie PLEARN investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PLN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse PLEARN kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie PLEARN ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

PLEARN hinna ennustus (USD)

Kui palju on PLEARN (PLN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PLEARN (PLN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PLEARN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PLEARN hinna ennustust kohe!

PLEARN (PLN) tokenoomika

PLEARN (PLN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PLN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

PLEARN (PLN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas PLEARN osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust PLEARN osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PLN kohalike valuutade suhtes

1 PLEARN(PLN)/VND
576.56165
1 PLEARN(PLN)/AUD
A$0.0333032
1 PLEARN(PLN)/GBP
0.0159943
1 PLEARN(PLN)/EUR
0.0186235
1 PLEARN(PLN)/USD
$0.02191
1 PLEARN(PLN)/MYR
RM0.0922411
1 PLEARN(PLN)/TRY
0.8937089
1 PLEARN(PLN)/JPY
¥3.22077
1 PLEARN(PLN)/ARS
ARS$28.4174891
1 PLEARN(PLN)/RUB
1.7464461
1 PLEARN(PLN)/INR
1.9173441
1 PLEARN(PLN)/IDR
Rp353.3870473
1 PLEARN(PLN)/KRW
30.4303608
1 PLEARN(PLN)/PHP
1.2390105
1 PLEARN(PLN)/EGP
￡E.1.0573766
1 PLEARN(PLN)/BRL
R$0.118314
1 PLEARN(PLN)/CAD
C$0.0302358
1 PLEARN(PLN)/BDT
2.6607504
1 PLEARN(PLN)/NGN
33.6042434
1 PLEARN(PLN)/UAH
0.9029111
1 PLEARN(PLN)/VES
Bs2.95785
1 PLEARN(PLN)/CLP
$21.12124
1 PLEARN(PLN)/PKR
Rs6.2066648
1 PLEARN(PLN)/KZT
11.8622931
1 PLEARN(PLN)/THB
฿0.7096649
1 PLEARN(PLN)/TWD
NT$0.6579573
1 PLEARN(PLN)/AED
د.إ0.0804097
1 PLEARN(PLN)/CHF
Fr0.017528
1 PLEARN(PLN)/HKD
HK$0.1713362
1 PLEARN(PLN)/AMD
֏8.3753166
1 PLEARN(PLN)/MAD
.د.م0.1969709
1 PLEARN(PLN)/MXN
$0.4134417
1 PLEARN(PLN)/PLN
0.0797524
1 PLEARN(PLN)/RON
лв0.0946512
1 PLEARN(PLN)/SEK
kr0.2092405
1 PLEARN(PLN)/BGN
лв0.0365897
1 PLEARN(PLN)/HUF
Ft7.396816
1 PLEARN(PLN)/CZK
0.457919
1 PLEARN(PLN)/KWD
د.ك0.00668255
1 PLEARN(PLN)/ILS
0.0738367
1 PLEARN(PLN)/NOK
kr0.2232629
1 PLEARN(PLN)/NZD
$0.0368088

PLEARN ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest PLEARN võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse PLEARN ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PLEARN kohta

Kui palju on PLEARN (PLN) tänapäeval väärt?
Reaalajas PLN hind USD on 0.02191 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PLN/USD hind?
Praegune hind PLN/USD on $ 0.02191. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PLEARN turukapitalisatsioon?
PLN turukapitalisatsioon on $ 1.89M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PLN ringlev varu?
PLN ringlev varu on 86.06M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PLN (ATH) hind?
PLN saavutab ATH hinna summas 0.13629674047096693 USD.
Mis oli kõigi aegade PLN madalaim (ATL) hind?
PLN nägi ATL hinda summas 0.020444703935664384 USD.
Milline on PLN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PLN kauplemismaht on $ 63.01K USD.
Kas PLN sel aastal kõrgemale ka suundub?
PLN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PLN hinna ennustust.
PLEARN (PLN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

PLN/USD kalkulaator

Summa

PLN
PLN
USD
USD

1 PLN = 0.02191 USD

Kauplemine: PLN

PLNUSDT
$0.02191
+1.71%
+1.71%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu