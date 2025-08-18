PLEARN (PLN) reaalajas hind on $ 0.02191. Viimase 24 tunni jooksul PLN kaubeldud madalaim $ 0.02075 ja kõrgeim $ 0.02234 näitab aktiivset turu volatiivsust. PLNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.13629674047096693 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.020444703935664384.
Lüliajalise tootluse osas on PLN muutunud +1.34% viimase tunni jooksul, +1.62% 24 tunni vältel -1.67% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
PLEARN (PLN) – turuteave
No.1879
$ 1.89M
$ 1.89M$ 1.89M
$ 63.01K
$ 63.01K$ 63.01K
$ 15.34M
$ 15.34M$ 15.34M
86.06M
86.06M 86.06M
700,000,000
700,000,000 700,000,000
343,969,593.2933345
343,969,593.2933345 343,969,593.2933345
12.29%
BSC
PLEARN praegune turukapitalisatsioon on $ 1.89M$ 63.01K 24 tunnise kauplemismahuga. PLN ringlev varu on 86.06M, mille koguvaru on 343969593.2933345. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 15.34M.
PLEARN (PLN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse PLEARN tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0003493
+1.62%
30 päeva
$ -0.00299
-12.01%
60 päeva
$ -0.00382
-14.85%
90 päeva
$ -0.01045
-32.30%
PLEARN Hinnamuutus täna
Täna registreeris PLN muutuse $ +0.0003493 (+1.62%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
PLEARN 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00299 (-12.01%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
PLEARN 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PLN $ -0.00382 (-14.85%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
PLEARN 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01045 (-32.30%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada PLEARN (PLN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The Revolutionary Revamp of PLN: Bridging Luxury and Digital Assets. In an era where the boundaries between the digital and real worlds are rapidly blurring, PLN is setting a new standard by revamping its cryptocurrency token into a revolutionary asset that marries luxury with cutting-edge technology.
PLEARN on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie PLEARN investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PLN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse PLEARN kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie PLEARN ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
PLEARN hinna ennustus (USD)
Kui palju on PLEARN (PLN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PLEARN (PLN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PLEARN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
PLEARN (PLN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PLN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
PLEARN (PLN) ostujuhend
Kas otsite, kuidas PLEARN osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust PLEARN osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
