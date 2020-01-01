Polemos (PLMS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Polemos (PLMS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Polemos (PLMS) teave Polemos is a leading Web3 gaming infrastructure platform, enabling seamless player onboarding, asset management, and engagement across blockchain games. Through strategic partnerships and innovative technologies, we bridge Web2 and Web3 gaming, creating a frictionless experience for players. Ametlik veebisait: https://polemos.io/ Valge raamat: https://docs.polemos.io/whitepaper Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/tokenholderchart/0x68614481AeF06e53D23bbe0772343fB555ac40c8 Ostke PLMS kohe!

Polemos (PLMS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Polemos (PLMS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 23.99M $ 23.99M $ 23.99M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.19 $ 0.19 $ 0.19 Kõigi aegade madalaim: $ 0.02301792395508096 $ 0.02301792395508096 $ 0.02301792395508096 Praegune hind: $ 0.02399 $ 0.02399 $ 0.02399 Lisateave Polemos (PLMS) hinna kohta

Polemos (PLMS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Polemos (PLMS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PLMS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PLMS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PLMS tokeni tokenoomikat, avastage PLMS tokeni reaalajas hinda!

