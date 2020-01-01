Polemos (PLMS) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Polemos (PLMS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Polemos (PLMS) teave

Polemos is a leading Web3 gaming infrastructure platform, enabling seamless player onboarding, asset management, and engagement across blockchain games. Through strategic partnerships and innovative technologies, we bridge Web2 and Web3 gaming, creating a frictionless experience for players.

Ametlik veebisait:
https://polemos.io/
Valge raamat:
https://docs.polemos.io/whitepaper
Plokiahela Explorer:
https://etherscan.io/token/tokenholderchart/0x68614481AeF06e53D23bbe0772343fB555ac40c8

Polemos (PLMS) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Polemos (PLMS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Koguvaru:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Ringlev varu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 23.99M
$ 23.99M$ 23.99M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.19
$ 0.19$ 0.19
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.02301792395508096
$ 0.02301792395508096$ 0.02301792395508096
Praegune hind:
$ 0.02399
$ 0.02399$ 0.02399

Polemos (PLMS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Polemos (PLMS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate PLMS tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

PLMS tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate PLMS tokeni tokenoomikat, avastage PLMS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PLMS

Kas olete huvitatud Polemos (PLMS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PLMS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

Polemos (PLMS) hinna ajalugu

PLMS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

PLMS – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu PLMS võiks suunduda? Meie PLMS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?

MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.

Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel
Kiireimad tokenite loetelud CEX-is
Tööstusharu likviidsus nr 1
Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus
Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu
Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest
Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.