Polemos hind(PLMS)

1 PLMS/USD reaalajas hind:

$0.02659
$0.02659
-0.15%1D
USD
Polemos (PLMS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:46:46 (UTC+8)

Polemos (PLMS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02301
$ 0.02301
24 h madal
$ 0.03
$ 0.03
24 h kõrge

$ 0.02301
$ 0.02301

$ 0.03
$ 0.03

$ 0.11509799137422085
$ 0.11509799137422085

$ 0.024889271783253307
$ 0.024889271783253307

-0.04%

-0.15%

-11.70%

-11.70%

Polemos (PLMS) reaalajas hind on $ 0.02658. Viimase 24 tunni jooksul PLMS kaubeldud madalaim $ 0.02301 ja kõrgeim $ 0.03 näitab aktiivset turu volatiivsust. PLMSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.11509799137422085 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.024889271783253307.

Lüliajalise tootluse osas on PLMS muutunud -0.04% viimase tunni jooksul, -0.15% 24 tunni vältel -11.70% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Polemos (PLMS) – turuteave

No.3919

$ 0.00
$ 0.00

$ 139.98K
$ 139.98K

$ 26.58M
$ 26.58M

0.00
0.00

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

0.00%

ETH

Polemos praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 139.98K 24 tunnise kauplemismahuga. PLMS ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 26.58M.

Polemos (PLMS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Polemos tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000399-0.15%
30 päeva$ -0.01692-38.90%
60 päeva$ +0.00758+39.89%
90 päeva$ +0.00758+39.89%
Polemos Hinnamuutus täna

Täna registreeris PLMS muutuse $ -0.0000399 (-0.15%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Polemos 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01692 (-38.90%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Polemos 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PLMS $ +0.00758 (+39.89%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Polemos 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00758 (+39.89%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Polemos (PLMS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Polemos hinnaajaloo lehte.

Mis on Polemos (PLMS)

Polemos is a leading Web3 gaming infrastructure platform, enabling seamless player onboarding, asset management, and engagement across blockchain games. Through strategic partnerships and innovative technologies, we bridge Web2 and Web3 gaming, creating a frictionless experience for players.

Polemos on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Polemos investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PLMS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Polemos kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Polemos ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Polemos hinna ennustus (USD)

Kui palju on Polemos (PLMS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Polemos (PLMS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Polemos nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Polemos hinna ennustust kohe!

Polemos (PLMS) tokenoomika

Polemos (PLMS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PLMS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Polemos (PLMS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Polemos osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Polemos osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PLMS kohalike valuutade suhtes

Polemos ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Polemos võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Polemos ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Polemos kohta

Kui palju on Polemos (PLMS) tänapäeval väärt?
Reaalajas PLMS hind USD on 0.02658 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PLMS/USD hind?
Praegune hind PLMS/USD on $ 0.02658. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Polemos turukapitalisatsioon?
PLMS turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PLMS ringlev varu?
PLMS ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PLMS (ATH) hind?
PLMS saavutab ATH hinna summas 0.11509799137422085 USD.
Mis oli kõigi aegade PLMS madalaim (ATL) hind?
PLMS nägi ATL hinda summas 0.024889271783253307 USD.
Milline on PLMS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PLMS kauplemismaht on $ 139.98K USD.
Kas PLMS sel aastal kõrgemale ka suundub?
PLMS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PLMS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:46:46 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

$0.02659
