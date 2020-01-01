Plena Finance (PLENA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Plena Finance (PLENA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Plena Finance (PLENA) teave In the fast-paced cryptocurrency market, Plena is revolutionizing how users self-administer their digital assets. With a focus on user empowerment, Plena is designed to provide full self-custody of their digital assets, leverage cutting edge technology like Account Abstraction, Al, and introduce innovative features such as automated purchasing and crypto portfolios. Ametlik veebisait: https://plena.finance/ Valge raamat: https://files.plena.finance/files/lite-paper.pdf Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/1dHeFbmsVktbHXGcW2GZkfkfYxV4yTKbcusNV3fyTX8 Ostke PLENA kohe!

Plena Finance (PLENA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Plena Finance (PLENA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.89M $ 2.89M $ 2.89M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0673 $ 0.0673 $ 0.0673 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000448794929850895 $ 0.000448794929850895 $ 0.000448794929850895 Praegune hind: $ 0.001929 $ 0.001929 $ 0.001929 Lisateave Plena Finance (PLENA) hinna kohta

Plena Finance (PLENA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Plena Finance (PLENA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PLENA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PLENA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PLENA tokeni tokenoomikat, avastage PLENA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PLENA Kas olete huvitatud Plena Finance (PLENA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PLENA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PLENA MEXC-ist osta!

Plena Finance (PLENA) hinna ajalugu PLENA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PLENA hinna ajalugu kohe!

PLENA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PLENA võiks suunduda? Meie PLENA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PLENA tokeni hinna ennustust kohe!

