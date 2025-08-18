Rohkem infot PLENA

Plena Finance hind(PLENA)

$0.002005
+0.70%1D
USD
Plena Finance (PLENA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:56:06 (UTC+8)

Plena Finance (PLENA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.001751
24 h madal
$ 0.002047
24 h kõrge

$ 0.001751
$ 0.002047
$ 0.056203910512605156
$ 0.000448794929850895
-0.15%

+0.70%

+128.62%

+128.62%

Plena Finance (PLENA) reaalajas hind on $ 0.002005. Viimase 24 tunni jooksul PLENA kaubeldud madalaim $ 0.001751 ja kõrgeim $ 0.002047 näitab aktiivset turu volatiivsust. PLENAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.056203910512605156 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000448794929850895.

Lüliajalise tootluse osas on PLENA muutunud -0.15% viimase tunni jooksul, +0.70% 24 tunni vältel +128.62% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Plena Finance (PLENA) – turuteave

No.4619

$ 0.00
$ 11.86K
$ 3.01M
0.00
1,500,000,000
BSC

Plena Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 11.86K 24 tunnise kauplemismahuga. PLENA ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1500000000.

Plena Finance (PLENA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Plena Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00001394+0.70%
30 päeva$ +0.001157+136.43%
60 päeva$ +0.001016+102.73%
90 päeva$ +0.000443+28.36%
Plena Finance Hinnamuutus täna

Täna registreeris PLENA muutuse $ +0.00001394 (+0.70%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Plena Finance 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.001157 (+136.43%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Plena Finance 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PLENA $ +0.001016 (+102.73%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Plena Finance 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000443 (+28.36%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Plena Finance (PLENA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Plena Finance hinnaajaloo lehte.

Mis on Plena Finance (PLENA)

In the fast-paced cryptocurrency market, Plena is revolutionizing how users self-administer their digital assets. With a focus on user empowerment, Plena is designed to provide full self-custody of their digital assets, leverage cutting edge technology like Account Abstraction, Al, and introduce innovative features such as automated purchasing and crypto portfolios.

Plena Finance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Plena Finance investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PLENA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Plena Finance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Plena Finance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Plena Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Plena Finance (PLENA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Plena Finance (PLENA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Plena Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Plena Finance hinna ennustust kohe!

Plena Finance (PLENA) tokenoomika

Plena Finance (PLENA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PLENA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Plena Finance (PLENA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Plena Finance osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Plena Finance osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PLENA kohalike valuutade suhtes

1 Plena Finance(PLENA)/VND
52.761575
1 Plena Finance(PLENA)/AUD
A$0.0030476
1 Plena Finance(PLENA)/GBP
0.00146365
1 Plena Finance(PLENA)/EUR
0.00170425
1 Plena Finance(PLENA)/USD
$0.002005
1 Plena Finance(PLENA)/MYR
RM0.00844105
1 Plena Finance(PLENA)/TRY
0.08178395
1 Plena Finance(PLENA)/JPY
¥0.294735
1 Plena Finance(PLENA)/ARS
ARS$2.60050505
1 Plena Finance(PLENA)/RUB
0.15981855
1 Plena Finance(PLENA)/INR
0.17545755
1 Plena Finance(PLENA)/IDR
Rp32.33870515
1 Plena Finance(PLENA)/KRW
2.7847044
1 Plena Finance(PLENA)/PHP
0.11338275
1 Plena Finance(PLENA)/EGP
￡E.0.0967613
1 Plena Finance(PLENA)/BRL
R$0.010827
1 Plena Finance(PLENA)/CAD
C$0.0027669
1 Plena Finance(PLENA)/BDT
0.2434872
1 Plena Finance(PLENA)/NGN
3.0751487
1 Plena Finance(PLENA)/UAH
0.08262605
1 Plena Finance(PLENA)/VES
Bs0.270675
1 Plena Finance(PLENA)/CLP
$1.93282
1 Plena Finance(PLENA)/PKR
Rs0.5679764
1 Plena Finance(PLENA)/KZT
1.08552705
1 Plena Finance(PLENA)/THB
฿0.0647615
1 Plena Finance(PLENA)/TWD
NT$0.06021015
1 Plena Finance(PLENA)/AED
د.إ0.00735835
1 Plena Finance(PLENA)/CHF
Fr0.001604
1 Plena Finance(PLENA)/HKD
HK$0.0156791
1 Plena Finance(PLENA)/AMD
֏0.7664313
1 Plena Finance(PLENA)/MAD
.د.م0.01802495
1 Plena Finance(PLENA)/MXN
$0.03783435
1 Plena Finance(PLENA)/PLN
0.0072982
1 Plena Finance(PLENA)/RON
лв0.0086616
1 Plena Finance(PLENA)/SEK
kr0.01914775
1 Plena Finance(PLENA)/BGN
лв0.00334835
1 Plena Finance(PLENA)/HUF
Ft0.676888
1 Plena Finance(PLENA)/CZK
0.0419045
1 Plena Finance(PLENA)/KWD
د.ك0.000611525
1 Plena Finance(PLENA)/ILS
0.00675685
1 Plena Finance(PLENA)/NOK
kr0.02043095
1 Plena Finance(PLENA)/NZD
$0.0033684

Plena Finance ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Plena Finance võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Plena Finance ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Plena Finance kohta

Kui palju on Plena Finance (PLENA) tänapäeval väärt?
Reaalajas PLENA hind USD on 0.002005 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PLENA/USD hind?
Praegune hind PLENA/USD on $ 0.002005. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Plena Finance turukapitalisatsioon?
PLENA turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PLENA ringlev varu?
PLENA ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PLENA (ATH) hind?
PLENA saavutab ATH hinna summas 0.056203910512605156 USD.
Mis oli kõigi aegade PLENA madalaim (ATL) hind?
PLENA nägi ATL hinda summas 0.000448794929850895 USD.
Milline on PLENA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PLENA kauplemismaht on $ 11.86K USD.
Kas PLENA sel aastal kõrgemale ka suundub?
PLENA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PLENA hinna ennustust.
Plena Finance (PLENA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

