Plena Finance (PLENA) reaalajas hind on $ 0.002005. Viimase 24 tunni jooksul PLENA kaubeldud madalaim $ 0.001751 ja kõrgeim $ 0.002047 näitab aktiivset turu volatiivsust. PLENAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.056203910512605156 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000448794929850895.
Lüliajalise tootluse osas on PLENA muutunud -0.15% viimase tunni jooksul, +0.70% 24 tunni vältel +128.62% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Plena Finance (PLENA) – turuteave
No.4619
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 11.86K
$ 11.86K$ 11.86K
$ 3.01M
$ 3.01M$ 3.01M
0.00
0.00 0.00
1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000
BSC
Plena Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 11.86K 24 tunnise kauplemismahuga. PLENA ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Plena Finance (PLENA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Plena Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00001394
+0.70%
30 päeva
$ +0.001157
+136.43%
60 päeva
$ +0.001016
+102.73%
90 päeva
$ +0.000443
+28.36%
Plena Finance Hinnamuutus täna
Täna registreeris PLENA muutuse $ +0.00001394 (+0.70%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Plena Finance 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.001157 (+136.43%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Plena Finance 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PLENA $ +0.001016 (+102.73%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Plena Finance 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000443 (+28.36%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Plena Finance (PLENA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
In the fast-paced cryptocurrency market, Plena is revolutionizing how users self-administer their digital assets. With a focus on user empowerment, Plena is designed to provide full self-custody of their digital assets, leverage cutting edge technology like Account Abstraction, Al, and introduce innovative features such as automated purchasing and crypto portfolios.
Plena Finance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Plena Finance investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PLENA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Plena Finance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Plena Finance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Plena Finance hinna ennustus (USD)
Kui palju on Plena Finance (PLENA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Plena Finance (PLENA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Plena Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Plena Finance (PLENA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PLENA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Plena Finance (PLENA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Plena Finance osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Plena Finance osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
