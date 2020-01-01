Platinum (PLAT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Platinum (PLAT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Platinum (PLAT) teave Platinum is a groundbreaking cryptocurrency project that leverages the intrinsic value and rarity of platinum, the precious metal, to create a stable, innovative digital asset, bridging the gap between traditional commodities and the decentralized future of finance. Ametlik veebisait: https://platinumsol.club/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/4uNu7jVuXjpQdKgd5Xgk8rZSnPyCBNiQwHjJZAJ5Lsfq Ostke PLAT kohe!

Platinum (PLAT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Platinum (PLAT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 100,000.00T $ 100,000.00T $ 100,000.00T Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 13.50K $ 13.50K $ 13.50K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.000000000015655 $ 0.000000000015655 $ 0.000000000015655 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000000000011899 $ 0.00000000000011899 $ 0.00000000000011899 Praegune hind: $ 0.000000000000135 $ 0.000000000000135 $ 0.000000000000135 Lisateave Platinum (PLAT) hinna kohta

Platinum (PLAT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Platinum (PLAT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PLAT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PLAT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PLAT tokeni tokenoomikat, avastage PLAT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PLAT Kas olete huvitatud Platinum (PLAT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PLAT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PLAT MEXC-ist osta!

Platinum (PLAT) hinna ajalugu PLAT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PLAT hinna ajalugu kohe!

PLAT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PLAT võiks suunduda? Meie PLAT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PLAT tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!