Platinum hind(PLAT)

1 PLAT/USD reaalajas hind:

$0.000000000000129
$0.000000000000129$0.000000000000129
0.00%1D
Platinum (PLAT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:55:53 (UTC+8)

Platinum (PLAT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000000000000126
$ 0.000000000000126$ 0.000000000000126
24 h madal
$ 0.000000000000129
$ 0.000000000000129$ 0.000000000000129
24 h kõrge

$ 0.000000000000126
$ 0.000000000000126$ 0.000000000000126

$ 0.000000000000129
$ 0.000000000000129$ 0.000000000000129

$ 0.000000000013652932
$ 0.000000000013652932$ 0.000000000013652932

$ 0.000000000000119587
$ 0.000000000000119587$ 0.000000000000119587

0.00%

0.00%

+13.15%

+13.15%

Platinum (PLAT) reaalajas hind on $ 0.000000000000129. Viimase 24 tunni jooksul PLAT kaubeldud madalaim $ 0.000000000000126 ja kõrgeim $ 0.000000000000129 näitab aktiivset turu volatiivsust. PLATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000000000013652932 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000000000119587.

Lüliajalise tootluse osas on PLAT muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +13.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Platinum (PLAT) – turuteave

No.9138

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 20.39
$ 20.39$ 20.39

$ 12.90K
$ 12.90K$ 12.90K

0.00
0.00 0.00

100,000,000,000,000,000
100,000,000,000,000,000 100,000,000,000,000,000

100,000,000,000,000,000
100,000,000,000,000,000 100,000,000,000,000,000

0.00%

Platinum praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 20.39 24 tunnise kauplemismahuga. PLAT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 12.90K.

Platinum (PLAT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Platinum tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.00000000000004-23.67%
60 päeva$ -0.000000000000105-44.88%
90 päeva$ -0.000000000002871-95.70%
Platinum Hinnamuutus täna

Täna registreeris PLAT muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Platinum 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00000000000004 (-23.67%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Platinum 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PLAT $ -0.000000000000105 (-44.88%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Platinum 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000000000002871 (-95.70%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Platinum (PLAT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Platinum hinnaajaloo lehte.

Mis on Platinum (PLAT)

Platinum is a groundbreaking cryptocurrency project that leverages the intrinsic value and rarity of platinum, the precious metal, to create a stable, innovative digital asset, bridging the gap between traditional commodities and the decentralized future of finance.

Platinum on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Platinum investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PLAT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Platinum kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Platinum ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Platinum hinna ennustus (USD)

Kui palju on Platinum (PLAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Platinum (PLAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Platinum nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Platinum hinna ennustust kohe!

Platinum (PLAT) tokenoomika

Platinum (PLAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PLAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Platinum (PLAT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Platinum osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Platinum osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PLAT kohalike valuutade suhtes

Platinum ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Platinum võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Platinum ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Platinum kohta

Kui palju on Platinum (PLAT) tänapäeval väärt?
Reaalajas PLAT hind USD on 0.000000000000129 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PLAT/USD hind?
Praegune hind PLAT/USD on $ 0.000000000000129. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Platinum turukapitalisatsioon?
PLAT turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PLAT ringlev varu?
PLAT ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PLAT (ATH) hind?
PLAT saavutab ATH hinna summas 0.000000000013652932 USD.
Mis oli kõigi aegade PLAT madalaim (ATL) hind?
PLAT nägi ATL hinda summas 0.000000000000119587 USD.
Milline on PLAT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PLAT kauplemismaht on $ 20.39 USD.
Kas PLAT sel aastal kõrgemale ka suundub?
PLAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PLAT hinna ennustust.
Platinum (PLAT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

