Planet (PLANET) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Planet (PLANET) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Planet (PLANET) teave $PLANET is on the way to make this planet a better place by having an awesome community of GOATs. Ametlik veebisait: https://planetrefi.com/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x2ad9addd0d97ec3cdba27f92bf6077893b76ab0b Ostke PLANET kohe!

Planet (PLANET) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Planet (PLANET) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 835.44K $ 835.44K $ 835.44K Koguvaru: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Ringlev varu: $ 851.45B $ 851.45B $ 851.45B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 981.20K $ 981.20K $ 981.20K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.000133658 $ 0.000133658 $ 0.000133658 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000004892663576 $ 0.000000004892663576 $ 0.000000004892663576 Praegune hind: $ 0.0000009812 $ 0.0000009812 $ 0.0000009812 Lisateave Planet (PLANET) hinna kohta

Planet (PLANET) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Planet (PLANET) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PLANET tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PLANET tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PLANET tokeni tokenoomikat, avastage PLANET tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PLANET Kas olete huvitatud Planet (PLANET) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PLANET ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PLANET MEXC-ist osta!

Planet (PLANET) hinna ajalugu PLANET hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PLANET hinna ajalugu kohe!

PLANET – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PLANET võiks suunduda? Meie PLANET hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PLANET tokeni hinna ennustust kohe!

