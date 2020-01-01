Polker (PKR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Polker (PKR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Polker (PKR) teave Using the Multi Crypto Marketplace, PKR can deliver a secure environment for utility tokens to develop real-world use-cases in a stable environment, and in doing so increase the tokens value – something which is often extremely volatile in the early stages. The benefit to the general community and investors is that users of the platform provided by PKR are not required to invest directly in what may be considered high-risk proprietary tokens. Ametlik veebisait: https://www.pkr.io Valge raamat: https://pkr.io/whitepaper/ Plokiahela Explorer: https://polygonscan.com/token/0x140a4e80dD8184536acc45F1C452D7540472e6E1 Ostke PKR kohe!

Polker (PKR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Polker (PKR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 557.29K $ 557.29K $ 557.29K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 193.64M $ 193.64M $ 193.64M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.88M $ 2.88M $ 2.88M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.2121 $ 0.2121 $ 0.2121 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000130960361648144 $ 0.000130960361648144 $ 0.000130960361648144 Praegune hind: $ 0.002878 $ 0.002878 $ 0.002878 Lisateave Polker (PKR) hinna kohta

Polker (PKR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Polker (PKR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PKR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PKR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PKR tokeni tokenoomikat, avastage PKR tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PKR Kas olete huvitatud Polker (PKR) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PKR ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PKR MEXC-ist osta!

Polker (PKR) hinna ajalugu PKR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PKR hinna ajalugu kohe!

PKR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PKR võiks suunduda? Meie PKR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PKR tokeni hinna ennustust kohe!

