Polker logo

Polker hind(PKR)

1 PKR/USD reaalajas hind:

$0.0034241
$0.0034241$0.0034241
+0.75%1D
USD
Polker (PKR) reaalajas hinnagraafik
Polker (PKR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.002781
$ 0.002781$ 0.002781
24 h madal
$ 0.0049
$ 0.0049$ 0.0049
24 h kõrge

$ 0.002781
$ 0.002781$ 0.002781

$ 0.0049
$ 0.0049$ 0.0049

$ 0.769846334852004
$ 0.769846334852004$ 0.769846334852004

$ 0.000130960361648144
$ 0.000130960361648144$ 0.000130960361648144

-5.49%

+0.75%

+181.85%

+181.85%

Polker (PKR) reaalajas hind on $ 0.0034234. Viimase 24 tunni jooksul PKR kaubeldud madalaim $ 0.002781 ja kõrgeim $ 0.0049 näitab aktiivset turu volatiivsust. PKRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.769846334852004 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000130960361648144.

Lüliajalise tootluse osas on PKR muutunud -5.49% viimase tunni jooksul, +0.75% 24 tunni vältel +181.85% viimase 7 päeva jooksul.

Polker (PKR) – turuteave

No.2335

$ 662.91K
$ 662.91K$ 662.91K

$ 64.20K
$ 64.20K$ 64.20K

$ 3.42M
$ 3.42M$ 3.42M

193.64M
193.64M 193.64M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

19.36%

MATIC

Polker praegune turukapitalisatsioon on $ 662.91K $ 64.20K 24 tunnise kauplemismahuga. PKR ringlev varu on 193.64M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.42M.

Polker (PKR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Polker tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00002549+0.75%
30 päeva$ +0.0023595+221.77%
60 päeva$ +0.0023577+221.23%
90 päeva$ +0.0025729+302.51%
Polker Hinnamuutus täna

Täna registreeris PKR muutuse $ +0.00002549 (+0.75%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Polker 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0023595 (+221.77%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Polker 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PKR $ +0.0023577 (+221.23%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Polker 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0025729 (+302.51%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Polker (PKR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Polker hinnaajaloo lehte.

Mis on Polker (PKR)

Using the Multi Crypto Marketplace, PKR can deliver a secure environment for utility tokens to develop real-world use-cases in a stable environment, and in doing so increase the tokens value – something which is often extremely volatile in the early stages. The benefit to the general community and investors is that users of the platform provided by PKR are not required to invest directly in what may be considered high-risk proprietary tokens.

Polker on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Polker investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PKR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Polker kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Polker ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Polker hinna ennustus (USD)

Kui palju on Polker (PKR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Polker (PKR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Polker nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Polker hinna ennustust kohe!

Polker (PKR) tokenoomika

Polker (PKR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PKR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Polker (PKR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Polker osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Polker osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PKR kohalike valuutade suhtes

1 Polker(PKR)/VND
90.086771
1 Polker(PKR)/AUD
A$0.005203568
1 Polker(PKR)/GBP
0.002499082
1 Polker(PKR)/EUR
0.00290989
1 Polker(PKR)/USD
$0.0034234
1 Polker(PKR)/MYR
RM0.014412514
1 Polker(PKR)/TRY
0.139640486
1 Polker(PKR)/JPY
¥0.5032398
1 Polker(PKR)/ARS
ARS$4.440184034
1 Polker(PKR)/RUB
0.272879214
1 Polker(PKR)/INR
0.299581734
1 Polker(PKR)/IDR
Rp55.216121302
1 Polker(PKR)/KRW
4.754691792
1 Polker(PKR)/PHP
0.19359327
1 Polker(PKR)/EGP
￡E.0.165213284
1 Polker(PKR)/BRL
R$0.01848636
1 Polker(PKR)/CAD
C$0.004724292
1 Polker(PKR)/BDT
0.415737696
1 Polker(PKR)/NGN
5.250605516
1 Polker(PKR)/UAH
0.141078314
1 Polker(PKR)/VES
Bs0.462159
1 Polker(PKR)/CLP
$3.3001576
1 Polker(PKR)/PKR
Rs0.969780752
1 Polker(PKR)/KZT
1.853462994
1 Polker(PKR)/THB
฿0.11057582
1 Polker(PKR)/TWD
NT$0.102804702
1 Polker(PKR)/AED
د.إ0.012563878
1 Polker(PKR)/CHF
Fr0.00273872
1 Polker(PKR)/HKD
HK$0.026770988
1 Polker(PKR)/AMD
֏1.308628884
1 Polker(PKR)/MAD
.د.م0.030776366
1 Polker(PKR)/MXN
$0.064599558
1 Polker(PKR)/PLN
0.012461176
1 Polker(PKR)/RON
лв0.014789088
1 Polker(PKR)/SEK
kr0.03269347
1 Polker(PKR)/BGN
лв0.005717078
1 Polker(PKR)/HUF
Ft1.15573984
1 Polker(PKR)/CZK
0.07154906
1 Polker(PKR)/KWD
د.ك0.001044137
1 Polker(PKR)/ILS
0.011536858
1 Polker(PKR)/NOK
kr0.034884446
1 Polker(PKR)/NZD
$0.005751312

Polker ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Polker võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Polker ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Polker kohta

Kui palju on Polker (PKR) tänapäeval väärt?
Reaalajas PKR hind USD on 0.0034234 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PKR/USD hind?
Praegune hind PKR/USD on $ 0.0034234. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Polker turukapitalisatsioon?
PKR turukapitalisatsioon on $ 662.91K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PKR ringlev varu?
PKR ringlev varu on 193.64M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PKR (ATH) hind?
PKR saavutab ATH hinna summas 0.769846334852004 USD.
Mis oli kõigi aegade PKR madalaim (ATL) hind?
PKR nägi ATL hinda summas 0.000130960361648144 USD.
Milline on PKR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PKR kauplemismaht on $ 64.20K USD.
Kas PKR sel aastal kõrgemale ka suundub?
PKR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PKR hinna ennustust.
Polker (PKR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

PKR/USD kalkulaator

Summa

PKR
PKR
USD
USD

1 PKR = 0.0034234 USD

Kauplemine: PKR

PKRUSDT
$0.0034241
$0.0034241$0.0034241
+0.78%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu