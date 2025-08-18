Polker (PKR) reaalajas hind on $ 0.0034234. Viimase 24 tunni jooksul PKR kaubeldud madalaim $ 0.002781 ja kõrgeim $ 0.0049 näitab aktiivset turu volatiivsust. PKRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.769846334852004 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000130960361648144.
Lüliajalise tootluse osas on PKR muutunud -5.49% viimase tunni jooksul, +0.75% 24 tunni vältel +181.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Polker (PKR) – turuteave
No.2335
$ 662.91K
$ 662.91K$ 662.91K
$ 64.20K
$ 64.20K$ 64.20K
$ 3.42M
$ 3.42M$ 3.42M
193.64M
193.64M 193.64M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
19.36%
MATIC
Polker praegune turukapitalisatsioon on $ 662.91K$ 64.20K 24 tunnise kauplemismahuga. PKR ringlev varu on 193.64M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.42M.
Polker (PKR) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Polker tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00002549
+0.75%
30 päeva
$ +0.0023595
+221.77%
60 päeva
$ +0.0023577
+221.23%
90 päeva
$ +0.0025729
+302.51%
Polker Hinnamuutus täna
Täna registreeris PKR muutuse $ +0.00002549 (+0.75%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Polker 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0023595 (+221.77%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Polker 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PKR $ +0.0023577 (+221.23%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Polker 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0025729 (+302.51%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Polker (PKR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Using the Multi Crypto Marketplace, PKR can deliver a secure environment for utility tokens to develop real-world use-cases in a stable environment, and in doing so increase the tokens value – something which is often extremely volatile in the early stages. The benefit to the general community and investors is that users of the platform provided by PKR are not required to invest directly in what may be considered high-risk proprietary tokens.
Polker on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Polker investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PKR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Polker kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Polker ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Polker hinna ennustus (USD)
Kui palju on Polker (PKR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Polker (PKR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Polker nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Polker (PKR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PKR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Polker (PKR) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Polker osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Polker osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.