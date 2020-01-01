PIKA PAMM (PKAM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PIKA PAMM (PKAM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PIKA PAMM (PKAM) teave PIKA PAMM - First Multi-Chain Primary Automated Market Maker+Trading Mining Model. Ametlik veebisait: https://pamm.pika.io/home Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x012cEe0f54f4E67535125472aB7DA928Ac0eb335 Ostke PKAM kohe!

PIKA PAMM (PKAM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PIKA PAMM (PKAM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 2,10B $ 2,10B $ 2,10B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 24,97B $ 24,97B $ 24,97B Kõigi aegade kõrgeim: $ 13,73514 $ 13,73514 $ 13,73514 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 11,89161 $ 11,89161 $ 11,89161 Lisateave PIKA PAMM (PKAM) hinna kohta

PIKA PAMM (PKAM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PIKA PAMM (PKAM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PKAM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PKAM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PKAM tokeni tokenoomikat, avastage PKAM tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PKAM Kas olete huvitatud PIKA PAMM (PKAM) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PKAM ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PKAM MEXC-ist osta!

PIKA PAMM (PKAM) hinna ajalugu PKAM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PKAM hinna ajalugu kohe!

PKAM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PKAM võiks suunduda? Meie PKAM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PKAM tokeni hinna ennustust kohe!

