PIKA PAMM (PKAM) reaalajas hind on $ 11.15925. Viimase 24 tunni jooksul PKAM kaubeldud madalaim $ 10.51141 ja kõrgeim $ 11.52441 näitab aktiivset turu volatiivsust. PKAMkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on PKAM muutunud -1.22% viimase tunni jooksul, -2.07% 24 tunni vältel -6.44% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
PIKA PAMM (PKAM) – turuteave
--
----
$ 1.71M
$ 1.71M$ 1.71M
$ 23.43B
$ 23.43B$ 23.43B
--
----
2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000
ETH
PIKA PAMM praegune turukapitalisatsioon on --$ 1.71M 24 tunnise kauplemismahuga. PKAM ringlev varu on --, mille koguvaru on 2100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
PIKA PAMM (PKAM) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse PIKA PAMM tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.2364947
-2.07%
30 päeva
$ +2.69638
+31.86%
60 päeva
$ +9.33249
+510.87%
90 päeva
$ +11.14125
+61,895.83%
PIKA PAMM Hinnamuutus täna
Täna registreeris PKAM muutuse $ -0.2364947 (-2.07%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
PIKA PAMM 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +2.69638 (+31.86%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
PIKA PAMM 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PKAM $ +9.33249 (+510.87%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
PIKA PAMM 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +11.14125 (+61,895.83%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada PIKA PAMM (PKAM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
PIKA PAMM - First Multi-Chain Primary Automated Market Maker+Trading Mining Model.
PIKA PAMM on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie PIKA PAMM investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PKAM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse PIKA PAMM kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie PIKA PAMM ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
PIKA PAMM hinna ennustus (USD)
Kui palju on PIKA PAMM (PKAM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PIKA PAMM (PKAM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PIKA PAMM nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
PIKA PAMM (PKAM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PKAM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
PIKA PAMM (PKAM) ostujuhend
Kas otsite, kuidas PIKA PAMM osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust PIKA PAMM osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.