Rohkem infot PKAM

PKAM Hinnainfo

PKAM Ametlik veebisait

PKAM Tokenoomika

PKAM Hinnaprognoos

PKAM Ajalugu

PKAM – ostujuhend

PKAM-usaldusraha valuutakonverter

PKAM Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

PIKA PAMM logo

PIKA PAMM hind(PKAM)

1 PKAM/USD reaalajas hind:

$11.18837
$11.18837$11.18837
-2.07%1D
USD
PIKA PAMM (PKAM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:55:45 (UTC+8)

PIKA PAMM (PKAM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 10.51141
$ 10.51141$ 10.51141
24 h madal
$ 11.52441
$ 11.52441$ 11.52441
24 h kõrge

$ 10.51141
$ 10.51141$ 10.51141

$ 11.52441
$ 11.52441$ 11.52441

--
----

--
----

-1.22%

-2.07%

-6.44%

-6.44%

PIKA PAMM (PKAM) reaalajas hind on $ 11.15925. Viimase 24 tunni jooksul PKAM kaubeldud madalaim $ 10.51141 ja kõrgeim $ 11.52441 näitab aktiivset turu volatiivsust. PKAMkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on PKAM muutunud -1.22% viimase tunni jooksul, -2.07% 24 tunni vältel -6.44% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

PIKA PAMM (PKAM) – turuteave

--
----

$ 1.71M
$ 1.71M$ 1.71M

$ 23.43B
$ 23.43B$ 23.43B

--
----

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

ETH

PIKA PAMM praegune turukapitalisatsioon on -- $ 1.71M 24 tunnise kauplemismahuga. PKAM ringlev varu on --, mille koguvaru on 2100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

PIKA PAMM (PKAM) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse PIKA PAMM tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.2364947-2.07%
30 päeva$ +2.69638+31.86%
60 päeva$ +9.33249+510.87%
90 päeva$ +11.14125+61,895.83%
PIKA PAMM Hinnamuutus täna

Täna registreeris PKAM muutuse $ -0.2364947 (-2.07%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

PIKA PAMM 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +2.69638 (+31.86%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

PIKA PAMM 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PKAM $ +9.33249 (+510.87%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

PIKA PAMM 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +11.14125 (+61,895.83%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada PIKA PAMM (PKAM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe PIKA PAMM hinnaajaloo lehte.

Mis on PIKA PAMM (PKAM)

PIKA PAMM - First Multi-Chain Primary Automated Market Maker+Trading Mining Model.

PIKA PAMM on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie PIKA PAMM investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PKAM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse PIKA PAMM kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie PIKA PAMM ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

PIKA PAMM hinna ennustus (USD)

Kui palju on PIKA PAMM (PKAM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PIKA PAMM (PKAM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PIKA PAMM nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PIKA PAMM hinna ennustust kohe!

PIKA PAMM (PKAM) tokenoomika

PIKA PAMM (PKAM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PKAM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

PIKA PAMM (PKAM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas PIKA PAMM osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust PIKA PAMM osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PKAM kohalike valuutade suhtes

1 PIKA PAMM(PKAM)/VND
293,655.66375
1 PIKA PAMM(PKAM)/AUD
A$16.96206
1 PIKA PAMM(PKAM)/GBP
8.1462525
1 PIKA PAMM(PKAM)/EUR
9.4853625
1 PIKA PAMM(PKAM)/USD
$11.15925
1 PIKA PAMM(PKAM)/MYR
RM46.9804425
1 PIKA PAMM(PKAM)/TRY
455.1858075
1 PIKA PAMM(PKAM)/JPY
¥1,640.40975
1 PIKA PAMM(PKAM)/ARS
ARS$14,473.6588425
1 PIKA PAMM(PKAM)/RUB
889.5038175
1 PIKA PAMM(PKAM)/INR
976.5459675
1 PIKA PAMM(PKAM)/IDR
Rp179,987.8780275
1 PIKA PAMM(PKAM)/KRW
15,498.85914
1 PIKA PAMM(PKAM)/PHP
631.0555875
1 PIKA PAMM(PKAM)/EGP
￡E.538.545405
1 PIKA PAMM(PKAM)/BRL
R$60.25995
1 PIKA PAMM(PKAM)/CAD
C$15.399765
1 PIKA PAMM(PKAM)/BDT
1,355.17932
1 PIKA PAMM(PKAM)/NGN
17,115.388095
1 PIKA PAMM(PKAM)/UAH
459.8726925
1 PIKA PAMM(PKAM)/VES
Bs1,506.49875
1 PIKA PAMM(PKAM)/CLP
$10,757.517
1 PIKA PAMM(PKAM)/PKR
Rs3,161.19234
1 PIKA PAMM(PKAM)/KZT
6,041.7295425
1 PIKA PAMM(PKAM)/THB
฿360.443775
1 PIKA PAMM(PKAM)/TWD
NT$335.1122775
1 PIKA PAMM(PKAM)/AED
د.إ40.9544475
1 PIKA PAMM(PKAM)/CHF
Fr8.9274
1 PIKA PAMM(PKAM)/HKD
HK$87.265335
1 PIKA PAMM(PKAM)/AMD
֏4,265.734905
1 PIKA PAMM(PKAM)/MAD
.د.م100.3216575
1 PIKA PAMM(PKAM)/MXN
$210.5750475
1 PIKA PAMM(PKAM)/PLN
40.61967
1 PIKA PAMM(PKAM)/RON
лв48.20796
1 PIKA PAMM(PKAM)/SEK
kr106.5708375
1 PIKA PAMM(PKAM)/BGN
лв18.6359475
1 PIKA PAMM(PKAM)/HUF
Ft3,767.3628
1 PIKA PAMM(PKAM)/CZK
233.228325
1 PIKA PAMM(PKAM)/KWD
د.ك3.40357125
1 PIKA PAMM(PKAM)/ILS
37.6066725
1 PIKA PAMM(PKAM)/NOK
kr113.7127575
1 PIKA PAMM(PKAM)/NZD
$18.74754

PIKA PAMM ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest PIKA PAMM võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse PIKA PAMM ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PIKA PAMM kohta

Kui palju on PIKA PAMM (PKAM) tänapäeval väärt?
Reaalajas PKAM hind USD on 11.15925 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PKAM/USD hind?
Praegune hind PKAM/USD on $ 11.15925. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PIKA PAMM turukapitalisatsioon?
PKAM turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PKAM ringlev varu?
PKAM ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PKAM (ATH) hind?
PKAM saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade PKAM madalaim (ATL) hind?
PKAM nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on PKAM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PKAM kauplemismaht on $ 1.71M USD.
Kas PKAM sel aastal kõrgemale ka suundub?
PKAM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PKAM hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:55:45 (UTC+8)

PIKA PAMM (PKAM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

PKAM/USD kalkulaator

Summa

PKAM
PKAM
USD
USD

1 PKAM = 11.15925 USD

Kauplemine: PKAM

PKAMUSDT
$11.18837
$11.18837$11.18837
-2.09%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu