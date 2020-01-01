Pixelverse (PIXFI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Pixelverse (PIXFI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Pixelverse (PIXFI) teave Pixelverse features a cyberpunk-themed game available on both Telegram and web browsers. The platform boasts 50M players and over 12M social media followers.Featuring a diverse array of games with RPG elements and real-time PvP battles, Pixelverse has attracted over 500K online players ready to battle on PixelTap. The platform also showcases notable projects such as ""Huxley"" by Ben Mauro, an art director renowned for his work on Call of Duty, Halo, and Metal Gear. Ametlik veebisait: https://pixelverse.xyz Valge raamat: https://docs.pixelverse.xyz Plokiahela Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xd795eb12034C2b77d787a22292c26fab5f5C70Aa Ostke PIXFI kohe!

Pixelverse (PIXFI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Pixelverse (PIXFI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Koguvaru: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Ringlev varu: $ 2.85B $ 2.85B $ 2.85B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.93M $ 1.93M $ 1.93M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.09945 $ 0.09945 $ 0.09945 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000343206723570558 $ 0.000343206723570558 $ 0.000343206723570558 Praegune hind: $ 0.000385 $ 0.000385 $ 0.000385 Lisateave Pixelverse (PIXFI) hinna kohta

Pixelverse (PIXFI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Pixelverse (PIXFI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PIXFI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PIXFI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PIXFI tokeni tokenoomikat, avastage PIXFI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PIXFI Kas olete huvitatud Pixelverse (PIXFI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PIXFI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PIXFI MEXC-ist osta!

Pixelverse (PIXFI) hinna ajalugu PIXFI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PIXFI hinna ajalugu kohe!

PIXFI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PIXFI võiks suunduda? Meie PIXFI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PIXFI tokeni hinna ennustust kohe!

