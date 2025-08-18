Rohkem infot PIXFI

PIXFI Hinnainfo

PIXFI Valge raamat

PIXFI Ametlik veebisait

PIXFI Tokenoomika

PIXFI Hinnaprognoos

PIXFI Ajalugu

PIXFI – ostujuhend

PIXFI-usaldusraha valuutakonverter

PIXFI Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Pixelverse logo

Pixelverse hind(PIXFI)

1 PIXFI/USD reaalajas hind:

$0.0003914
$0.0003914$0.0003914
-0.15%1D
USD
Pixelverse (PIXFI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:55:37 (UTC+8)

Pixelverse (PIXFI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0003875
$ 0.0003875$ 0.0003875
24 h madal
$ 0.0004047
$ 0.0004047$ 0.0004047
24 h kõrge

$ 0.0003875
$ 0.0003875$ 0.0003875

$ 0.0004047
$ 0.0004047$ 0.0004047

$ 0.0976972121400039
$ 0.0976972121400039$ 0.0976972121400039

$ 0.000343206723570558
$ 0.000343206723570558$ 0.000343206723570558

-0.92%

-0.15%

-11.43%

-11.43%

Pixelverse (PIXFI) reaalajas hind on $ 0.0003914. Viimase 24 tunni jooksul PIXFI kaubeldud madalaim $ 0.0003875 ja kõrgeim $ 0.0004047 näitab aktiivset turu volatiivsust. PIXFIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0976972121400039 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000343206723570558.

Lüliajalise tootluse osas on PIXFI muutunud -0.92% viimase tunni jooksul, -0.15% 24 tunni vältel -11.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Pixelverse (PIXFI) – turuteave

No.2073

$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M

$ 54.64K
$ 54.64K$ 54.64K

$ 1.96M
$ 1.96M$ 1.96M

2.85B
2.85B 2.85B

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

56.92%

ETH

Pixelverse praegune turukapitalisatsioon on $ 1.11M $ 54.64K 24 tunnise kauplemismahuga. PIXFI ringlev varu on 2.85B, mille koguvaru on 5000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.96M.

Pixelverse (PIXFI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Pixelverse tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000000588-0.15%
30 päeva$ -0.0000488-11.09%
60 päeva$ -0.0000591-13.12%
90 päeva$ -0.0003217-45.12%
Pixelverse Hinnamuutus täna

Täna registreeris PIXFI muutuse $ -0.000000588 (-0.15%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Pixelverse 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000488 (-11.09%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Pixelverse 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PIXFI $ -0.0000591 (-13.12%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Pixelverse 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0003217 (-45.12%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Pixelverse (PIXFI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Pixelverse hinnaajaloo lehte.

Mis on Pixelverse (PIXFI)

Pixelverse features a cyberpunk-themed game available on both Telegram and web browsers. The platform boasts 50M players and over 12M social media followers.Featuring a diverse array of games with RPG elements and real-time PvP battles, Pixelverse has attracted over 500K online players ready to battle on PixelTap. The platform also showcases notable projects such as ""Huxley"" by Ben Mauro, an art director renowned for his work on Call of Duty, Halo, and Metal Gear.

Pixelverse on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Pixelverse investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PIXFI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Pixelverse kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Pixelverse ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Pixelverse hinna ennustus (USD)

Kui palju on Pixelverse (PIXFI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pixelverse (PIXFI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pixelverse nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Pixelverse hinna ennustust kohe!

Pixelverse (PIXFI) tokenoomika

Pixelverse (PIXFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PIXFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Pixelverse (PIXFI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Pixelverse osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Pixelverse osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PIXFI kohalike valuutade suhtes

1 Pixelverse(PIXFI)/VND
10.299691
1 Pixelverse(PIXFI)/AUD
A$0.000594928
1 Pixelverse(PIXFI)/GBP
0.000285722
1 Pixelverse(PIXFI)/EUR
0.00033269
1 Pixelverse(PIXFI)/USD
$0.0003914
1 Pixelverse(PIXFI)/MYR
RM0.001647794
1 Pixelverse(PIXFI)/TRY
0.015965206
1 Pixelverse(PIXFI)/JPY
¥0.0575358
1 Pixelverse(PIXFI)/ARS
ARS$0.507649714
1 Pixelverse(PIXFI)/RUB
0.031198494
1 Pixelverse(PIXFI)/INR
0.034251414
1 Pixelverse(PIXFI)/IDR
Rp6.312902342
1 Pixelverse(PIXFI)/KRW
0.543607632
1 Pixelverse(PIXFI)/PHP
0.02213367
1 Pixelverse(PIXFI)/EGP
￡E.0.018888964
1 Pixelverse(PIXFI)/BRL
R$0.00211356
1 Pixelverse(PIXFI)/CAD
C$0.000540132
1 Pixelverse(PIXFI)/BDT
0.047531616
1 Pixelverse(PIXFI)/NGN
0.600305836
1 Pixelverse(PIXFI)/UAH
0.016129594
1 Pixelverse(PIXFI)/VES
Bs0.052839
1 Pixelverse(PIXFI)/CLP
$0.3773096
1 Pixelverse(PIXFI)/PKR
Rs0.110875792
1 Pixelverse(PIXFI)/KZT
0.211907874
1 Pixelverse(PIXFI)/THB
฿0.01264222
1 Pixelverse(PIXFI)/TWD
NT$0.011753742
1 Pixelverse(PIXFI)/AED
د.إ0.001436438
1 Pixelverse(PIXFI)/CHF
Fr0.00031312
1 Pixelverse(PIXFI)/HKD
HK$0.003060748
1 Pixelverse(PIXFI)/AMD
֏0.149616564
1 Pixelverse(PIXFI)/MAD
.د.م0.003518686
1 Pixelverse(PIXFI)/MXN
$0.007385718
1 Pixelverse(PIXFI)/PLN
0.001424696
1 Pixelverse(PIXFI)/RON
лв0.001690848
1 Pixelverse(PIXFI)/SEK
kr0.00373787
1 Pixelverse(PIXFI)/BGN
лв0.000653638
1 Pixelverse(PIXFI)/HUF
Ft0.13213664
1 Pixelverse(PIXFI)/CZK
0.00818026
1 Pixelverse(PIXFI)/KWD
د.ك0.000119377
1 Pixelverse(PIXFI)/ILS
0.001319018
1 Pixelverse(PIXFI)/NOK
kr0.003988366
1 Pixelverse(PIXFI)/NZD
$0.000657552

Pixelverse ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Pixelverse võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Pixelverse ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pixelverse kohta

Kui palju on Pixelverse (PIXFI) tänapäeval väärt?
Reaalajas PIXFI hind USD on 0.0003914 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PIXFI/USD hind?
Praegune hind PIXFI/USD on $ 0.0003914. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Pixelverse turukapitalisatsioon?
PIXFI turukapitalisatsioon on $ 1.11M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PIXFI ringlev varu?
PIXFI ringlev varu on 2.85B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PIXFI (ATH) hind?
PIXFI saavutab ATH hinna summas 0.0976972121400039 USD.
Mis oli kõigi aegade PIXFI madalaim (ATL) hind?
PIXFI nägi ATL hinda summas 0.000343206723570558 USD.
Milline on PIXFI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PIXFI kauplemismaht on $ 54.64K USD.
Kas PIXFI sel aastal kõrgemale ka suundub?
PIXFI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PIXFI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:55:37 (UTC+8)

Pixelverse (PIXFI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

PIXFI/USD kalkulaator

Summa

PIXFI
PIXFI
USD
USD

1 PIXFI = 0.0003914 USD

Kauplemine: PIXFI

PIXFIUSDT
$0.0003914
$0.0003914$0.0003914
-0.16%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu