Pixelverse (PIXFI) reaalajas hind on $ 0.0003914. Viimase 24 tunni jooksul PIXFI kaubeldud madalaim $ 0.0003875 ja kõrgeim $ 0.0004047 näitab aktiivset turu volatiivsust. PIXFIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0976972121400039 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000343206723570558.
Lüliajalise tootluse osas on PIXFI muutunud -0.92% viimase tunni jooksul, -0.15% 24 tunni vältel -11.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Pixelverse (PIXFI) – turuteave
No.2073
$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M
$ 54.64K
$ 54.64K$ 54.64K
$ 1.96M
$ 1.96M$ 1.96M
2.85B
2.85B 2.85B
5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000
56.92%
ETH
Pixelverse praegune turukapitalisatsioon on $ 1.11M$ 54.64K 24 tunnise kauplemismahuga. PIXFI ringlev varu on 2.85B, mille koguvaru on 5000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.96M.
Pixelverse (PIXFI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Pixelverse tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000000588
-0.15%
30 päeva
$ -0.0000488
-11.09%
60 päeva
$ -0.0000591
-13.12%
90 päeva
$ -0.0003217
-45.12%
Pixelverse Hinnamuutus täna
Täna registreeris PIXFI muutuse $ -0.000000588 (-0.15%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Pixelverse 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000488 (-11.09%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Pixelverse 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PIXFI $ -0.0000591 (-13.12%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Pixelverse 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0003217 (-45.12%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Pixelverse (PIXFI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Pixelverse features a cyberpunk-themed game available on both Telegram and web browsers. The platform boasts 50M players and over 12M social media followers.Featuring a diverse array of games with RPG elements and real-time PvP battles, Pixelverse has attracted over 500K online players ready to battle on PixelTap. The platform also showcases notable projects such as ""Huxley"" by Ben Mauro, an art director renowned for his work on Call of Duty, Halo, and Metal Gear.
Pixelverse on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Pixelverse investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PIXFI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Pixelverse kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Pixelverse ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Pixelverse hinna ennustus (USD)
Kui palju on Pixelverse (PIXFI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pixelverse (PIXFI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pixelverse nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Pixelverse (PIXFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PIXFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Pixelverse (PIXFI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Pixelverse osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Pixelverse osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.