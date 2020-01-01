Pikaboss (PIKABOSS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Pikaboss (PIKABOSS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Pikaboss (PIKABOSS) teave Pikaboss is tired of watching everyone degenerating with the endless derivative DoggyFroggy coins. Dogs and frogs have had their day. It’s time for the most parodiable creature in the world to take his reign as king of the memes.Pikaboss is here to give memecoins some parody. Launched stealth with no blacklists, no free tokens, no presale, zero taxes, 100% Liquidity Pooled, LP Burnt and Contract Renounced, PIKA is a coin for the people, forever. Fueled by pure Pika Power, let PIKA show you the way. Ametlik veebisait: https://www.pikaboss.vip Valge raamat: https://pikaboss.vip/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xa9d54f37ebb99f83b603cc95fc1a5f3907aaccfd Ostke PIKABOSS kohe!

Pikaboss (PIKABOSS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Pikaboss (PIKABOSS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 21.43M $ 21.43M $ 21.43M Koguvaru: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Ringlev varu: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 21.43M $ 21.43M $ 21.43M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0000003 $ 0.0000003 $ 0.0000003 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000000004630634 $ 0.000000000004630634 $ 0.000000000004630634 Praegune hind: $ 0.00000005094 $ 0.00000005094 $ 0.00000005094 Lisateave Pikaboss (PIKABOSS) hinna kohta

Pikaboss (PIKABOSS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Pikaboss (PIKABOSS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PIKABOSS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PIKABOSS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PIKABOSS tokeni tokenoomikat, avastage PIKABOSS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PIKABOSS Kas olete huvitatud Pikaboss (PIKABOSS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PIKABOSS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PIKABOSS MEXC-ist osta!

Pikaboss (PIKABOSS) hinna ajalugu PIKABOSS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PIKABOSS hinna ajalugu kohe!

PIKABOSS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PIKABOSS võiks suunduda? Meie PIKABOSS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PIKABOSS tokeni hinna ennustust kohe!

