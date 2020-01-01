Pikamoon (PIKA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Pikamoon (PIKA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Pikamoon (PIKA) teave NFT Play to Earn Game. Ametlik veebisait: https://www.pikamoon.io/ Valge raamat: https://docs.pikamoon.io Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xD1e64bcc904Cfdc19d0FABA155a9EdC69b4bcdAe Ostke PIKA kohe!

Pikamoon (PIKA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Pikamoon (PIKA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.78M $ 1.78M $ 1.78M Koguvaru: $ 49.89B $ 49.89B $ 49.89B Ringlev varu: $ 17.45B $ 17.45B $ 17.45B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.10M $ 5.10M $ 5.10M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0047998 $ 0.0047998 $ 0.0047998 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000071182920592687 $ 0.000071182920592687 $ 0.000071182920592687 Praegune hind: $ 0.00010222 $ 0.00010222 $ 0.00010222 Lisateave Pikamoon (PIKA) hinna kohta

Pikamoon (PIKA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Pikamoon (PIKA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PIKA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PIKA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PIKA tokeni tokenoomikat, avastage PIKA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PIKA Kas olete huvitatud Pikamoon (PIKA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PIKA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PIKA MEXC-ist osta!

Pikamoon (PIKA) hinna ajalugu PIKA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PIKA hinna ajalugu kohe!

PIKA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PIKA võiks suunduda? Meie PIKA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PIKA tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!