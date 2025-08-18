Rohkem infot PIKA

Pikamoon logo

Pikamoon hind(PIKA)

1 PIKA/USD reaalajas hind:

$0.000102
$0.000102$0.000102
+2.25%1D
USD
Pikamoon (PIKA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:55:15 (UTC+8)

Pikamoon (PIKA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00008057
$ 0.00008057$ 0.00008057
24 h madal
$ 0.00010655
$ 0.00010655$ 0.00010655
24 h kõrge

$ 0.00008057
$ 0.00008057$ 0.00008057

$ 0.00010655
$ 0.00010655$ 0.00010655

$ 0.003249246402161319
$ 0.003249246402161319$ 0.003249246402161319

$ 0.000071182920592687
$ 0.000071182920592687$ 0.000071182920592687

+0.49%

+2.25%

-18.01%

-18.01%

Pikamoon (PIKA) reaalajas hind on $ 0.000102. Viimase 24 tunni jooksul PIKA kaubeldud madalaim $ 0.00008057 ja kõrgeim $ 0.00010655 näitab aktiivset turu volatiivsust. PIKAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.003249246402161319 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000071182920592687.

Lüliajalise tootluse osas on PIKA muutunud +0.49% viimase tunni jooksul, +2.25% 24 tunni vältel -18.01% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Pikamoon (PIKA) – turuteave

No.1881

$ 1.78M
$ 1.78M$ 1.78M

$ 72.64K
$ 72.64K$ 72.64K

$ 5.09M
$ 5.09M$ 5.09M

17.45B
17.45B 17.45B

49,891,818,542
49,891,818,542 49,891,818,542

49,891,818,542
49,891,818,542 49,891,818,542

34.98%

ETH

Pikamoon praegune turukapitalisatsioon on $ 1.78M $ 72.64K 24 tunnise kauplemismahuga. PIKA ringlev varu on 17.45B, mille koguvaru on 49891818542. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.09M.

Pikamoon (PIKA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Pikamoon tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000022445+2.25%
30 päeva$ +0.00000082+0.81%
60 päeva$ +0.00000438+4.48%
90 päeva$ -0.0000249-19.63%
Pikamoon Hinnamuutus täna

Täna registreeris PIKA muutuse $ +0.0000022445 (+2.25%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Pikamoon 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00000082 (+0.81%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Pikamoon 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PIKA $ +0.00000438 (+4.48%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Pikamoon 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000249 (-19.63%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Pikamoon (PIKA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Pikamoon hinnaajaloo lehte.

Mis on Pikamoon (PIKA)

NFT Play to Earn Game.

Pikamoon on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Pikamoon investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PIKA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Pikamoon kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Pikamoon ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Pikamoon hinna ennustus (USD)

Kui palju on Pikamoon (PIKA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pikamoon (PIKA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pikamoon nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Pikamoon hinna ennustust kohe!

Pikamoon (PIKA) tokenoomika

Pikamoon (PIKA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PIKA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Pikamoon (PIKA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Pikamoon osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Pikamoon osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PIKA kohalike valuutade suhtes

1 Pikamoon(PIKA)/VND
2.68413
1 Pikamoon(PIKA)/AUD
A$0.00015504
1 Pikamoon(PIKA)/GBP
0.00007446
1 Pikamoon(PIKA)/EUR
0.0000867
1 Pikamoon(PIKA)/USD
$0.000102
1 Pikamoon(PIKA)/MYR
RM0.00042942
1 Pikamoon(PIKA)/TRY
0.00416058
1 Pikamoon(PIKA)/JPY
¥0.014994
1 Pikamoon(PIKA)/ARS
ARS$0.13229502
1 Pikamoon(PIKA)/RUB
0.00813042
1 Pikamoon(PIKA)/INR
0.00892602
1 Pikamoon(PIKA)/IDR
Rp1.64516106
1 Pikamoon(PIKA)/KRW
0.14166576
1 Pikamoon(PIKA)/PHP
0.0057681
1 Pikamoon(PIKA)/EGP
￡E.0.00492252
1 Pikamoon(PIKA)/BRL
R$0.0005508
1 Pikamoon(PIKA)/CAD
C$0.00014076
1 Pikamoon(PIKA)/BDT
0.01238688
1 Pikamoon(PIKA)/NGN
0.15644148
1 Pikamoon(PIKA)/UAH
0.00420342
1 Pikamoon(PIKA)/VES
Bs0.01377
1 Pikamoon(PIKA)/CLP
$0.098328
1 Pikamoon(PIKA)/PKR
Rs0.02889456
1 Pikamoon(PIKA)/KZT
0.05522382
1 Pikamoon(PIKA)/THB
฿0.0032946
1 Pikamoon(PIKA)/TWD
NT$0.00306306
1 Pikamoon(PIKA)/AED
د.إ0.00037434
1 Pikamoon(PIKA)/CHF
Fr0.0000816
1 Pikamoon(PIKA)/HKD
HK$0.00079764
1 Pikamoon(PIKA)/AMD
֏0.03899052
1 Pikamoon(PIKA)/MAD
.د.م0.00091698
1 Pikamoon(PIKA)/MXN
$0.00192474
1 Pikamoon(PIKA)/PLN
0.00037128
1 Pikamoon(PIKA)/RON
лв0.00044064
1 Pikamoon(PIKA)/SEK
kr0.0009741
1 Pikamoon(PIKA)/BGN
лв0.00017034
1 Pikamoon(PIKA)/HUF
Ft0.0344352
1 Pikamoon(PIKA)/CZK
0.0021318
1 Pikamoon(PIKA)/KWD
د.ك0.00003111
1 Pikamoon(PIKA)/ILS
0.00034374
1 Pikamoon(PIKA)/NOK
kr0.00103938
1 Pikamoon(PIKA)/NZD
$0.00017136

Pikamoon ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Pikamoon võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Pikamoon ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pikamoon kohta

Kui palju on Pikamoon (PIKA) tänapäeval väärt?
Reaalajas PIKA hind USD on 0.000102 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PIKA/USD hind?
Praegune hind PIKA/USD on $ 0.000102. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Pikamoon turukapitalisatsioon?
PIKA turukapitalisatsioon on $ 1.78M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PIKA ringlev varu?
PIKA ringlev varu on 17.45B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PIKA (ATH) hind?
PIKA saavutab ATH hinna summas 0.003249246402161319 USD.
Mis oli kõigi aegade PIKA madalaim (ATL) hind?
PIKA nägi ATL hinda summas 0.000071182920592687 USD.
Milline on PIKA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PIKA kauplemismaht on $ 72.64K USD.
Kas PIKA sel aastal kõrgemale ka suundub?
PIKA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PIKA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:55:15 (UTC+8)

Pikamoon (PIKA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

PIKA/USD kalkulaator

Summa

PIKA
PIKA
USD
USD

1 PIKA = 0.000102 USD

Kauplemine: PIKA

PIKAUSDT
$0.000102
$0.000102$0.000102
+2.25%

