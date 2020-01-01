PIBBLE (PIB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PIBBLE (PIB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PIBBLE (PIB) teave Pibble is a coin used as a key currency on the P2E (Play to Earn) game platform "Play Meta," which was launched earlier this year. As various game companies, including Pibble's own P2E Game Bomul-planet, are scheduled to be operated in PlayMeta in the future, PIBLE's demand is expected to grow rapidly. In February, Pibble also signed a business agreement with Netmarble, one of the largest game companies in Korea, in areas such as blockchain, defi, and NFT. Ametlik veebisait: https://pibble.io Valge raamat: https://pibble.gitbook.io/pibble-whitepaper Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x1864ce27e9f7517047933caae530674e8c70b8a7 Ostke PIB kohe!

PIBBLE (PIB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PIBBLE (PIB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.06M $ 9.06M $ 9.06M Koguvaru: $ 29.70B $ 29.70B $ 29.70B Ringlev varu: $ 24.15B $ 24.15B $ 24.15B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11.25M $ 11.25M $ 11.25M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.004 $ 0.004 $ 0.004 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000056931377751 $ 0.000056931377751 $ 0.000056931377751 Praegune hind: $ 0.000375 $ 0.000375 $ 0.000375 Lisateave PIBBLE (PIB) hinna kohta

PIBBLE (PIB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PIBBLE (PIB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PIB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PIB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PIB tokeni tokenoomikat, avastage PIB tokeni reaalajas hinda!

PIBBLE (PIB) hinna ajalugu PIB hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PIB hinna ajalugu kohe!

PIB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PIB võiks suunduda? Meie PIB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PIB tokeni hinna ennustust kohe!

