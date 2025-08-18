PIBBLE (PIB) reaalajas hind on $ 0.000416. Viimase 24 tunni jooksul PIB kaubeldud madalaim $ 0.000416 ja kõrgeim $ 0.000426 näitab aktiivset turu volatiivsust. PIBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 292.4109226098197 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000056931377751.
Lüliajalise tootluse osas on PIB muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -1.04% 24 tunni vältel -0.93% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
PIBBLE (PIB) – turuteave
PIBBLE praegune turukapitalisatsioon on $ 10.05M$ 111.40K 24 tunnise kauplemismahuga. PIB ringlev varu on 24.15B, mille koguvaru on 29696500892.670006. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 12.48M.
PIBBLE (PIB) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse PIBBLE tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000004372
-1.04%
30 päeva
$ -0.000088
-17.47%
60 päeva
$ -0.0000422
-9.21%
90 päeva
$ +0.0000357
+9.38%
PIBBLE Hinnamuutus täna
Täna registreeris PIB muutuse $ -0.000004372 (-1.04%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
PIBBLE 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000088 (-17.47%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
PIBBLE 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PIB $ -0.0000422 (-9.21%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
PIBBLE 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0000357 (+9.38%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Pibble is a coin used as a key currency on the P2E (Play to Earn) game platform "Play Meta," which was launched earlier this year. As various game companies, including Pibble's own P2E Game Bomul-planet, are scheduled to be operated in PlayMeta in the future, PIBLE's demand is expected to grow rapidly. In February, Pibble also signed a business agreement with Netmarble, one of the largest game companies in Korea, in areas such as blockchain, defi, and NFT.
PIBBLE hinna ennustus (USD)
Kui palju on PIBBLE (PIB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PIBBLE (PIB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PIBBLE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
PIBBLE (PIB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PIB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
