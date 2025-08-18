Rohkem infot PIB

PIBBLE hind(PIB)

PIBBLE (PIB) reaalajas hinnagraafik
PIBBLE (PIB) hinna teave (USD)

PIBBLE (PIB) reaalajas hind on $ 0.000416. Viimase 24 tunni jooksul PIB kaubeldud madalaim $ 0.000416 ja kõrgeim $ 0.000426 näitab aktiivset turu volatiivsust. PIBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 292.4109226098197 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000056931377751.

Lüliajalise tootluse osas on PIB muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -1.04% 24 tunni vältel -0.93% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

PIBBLE (PIB) – turuteave

PIBBLE praegune turukapitalisatsioon on $ 10.05M $ 111.40K 24 tunnise kauplemismahuga. PIB ringlev varu on 24.15B, mille koguvaru on 29696500892.670006. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 12.48M.

PIBBLE Hinnamuutus täna

Täna registreeris PIB muutuse $ -0.000004372 (-1.04%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

PIBBLE 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000088 (-17.47%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

PIBBLE 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PIB $ -0.0000422 (-9.21%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

PIBBLE 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0000357 (+9.38%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada PIBBLE (PIB) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe PIBBLE hinnaajaloo lehte.

Mis on PIBBLE (PIB)

Pibble is a coin used as a key currency on the P2E (Play to Earn) game platform "Play Meta," which was launched earlier this year. As various game companies, including Pibble's own P2E Game Bomul-planet, are scheduled to be operated in PlayMeta in the future, PIBLE's demand is expected to grow rapidly. In February, Pibble also signed a business agreement with Netmarble, one of the largest game companies in Korea, in areas such as blockchain, defi, and NFT.

PIBBLE on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie PIBBLE investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PIB panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse PIBBLE kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie PIBBLE ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

PIBBLE hinna ennustus (USD)

Kui palju on PIBBLE (PIB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PIBBLE (PIB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PIBBLE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PIBBLE hinna ennustust kohe!

PIBBLE (PIB) tokenoomika

PIBBLE (PIB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PIB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

PIBBLE (PIB) ostujuhend

Kas otsite, kuidas PIBBLE osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust PIBBLE osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PIBBLE kohta

Kui palju on PIBBLE (PIB) tänapäeval väärt?
Reaalajas PIB hind USD on 0.000416 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PIB/USD hind?
Praegune hind PIB/USD on $ 0.000416. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PIBBLE turukapitalisatsioon?
PIB turukapitalisatsioon on $ 10.05M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PIB ringlev varu?
PIB ringlev varu on 24.15B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PIB (ATH) hind?
PIB saavutab ATH hinna summas 292.4109226098197 USD.
Mis oli kõigi aegade PIB madalaim (ATL) hind?
PIB nägi ATL hinda summas 0.000056931377751 USD.
Milline on PIB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PIB kauplemismaht on $ 111.40K USD.
Kas PIB sel aastal kõrgemale ka suundub?
PIB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PIB hinna ennustust.
Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

