Seed.Photo (PHOTO) reaalajas hind on $ 1.168. Viimase 24 tunni jooksul PHOTO kaubeldud madalaim $ 1.0689 ja kõrgeim $ 1.1871 näitab aktiivset turu volatiivsust. PHOTOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.056992179446309 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.47730885327562134.
Lüliajalise tootluse osas on PHOTO muutunud +0.05% viimase tunni jooksul, -1.47% 24 tunni vältel +1.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Seed.Photo (PHOTO) – turuteave
No.3960
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 11.38K
$ 11.38K$ 11.38K
$ 2.13B
$ 2.13B$ 2.13B
0.00
0.00 0.00
1,826,000,000
1,826,000,000 1,826,000,000
BSC
Seed.Photo praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 11.38K 24 tunnise kauplemismahuga. PHOTO ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1826000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Seed.Photo (PHOTO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Seed.Photo tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.017426
-1.47%
30 päeva
$ +0.1478
+14.48%
60 päeva
$ +0.2099
+21.90%
90 päeva
$ +0.1552
+15.32%
Seed.Photo Hinnamuutus täna
Täna registreeris PHOTO muutuse $ -0.017426 (-1.47%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Seed.Photo 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.1478 (+14.48%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Seed.Photo 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PHOTO $ +0.2099 (+21.90%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Seed.Photo 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.1552 (+15.32%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Seed.Photo (PHOTO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
SEED.photo is a game-changer in the digital photography world, claiming the title of the world's first decentralized NFT photography marketplace. Imagine a platform where photographers can unleash their creativity, from capturing stunning shots to editing and uploading them. But here's the twist: they can transform their masterpieces into unique NFTs and join the exciting Web3 space.
Seed.Photo on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Seed.Photo investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PHOTO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Seed.Photo kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Seed.Photo ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Seed.Photo hinna ennustus (USD)
Kui palju on Seed.Photo (PHOTO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Seed.Photo (PHOTO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Seed.Photo nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Seed.Photo (PHOTO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PHOTO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Seed.Photo (PHOTO) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Seed.Photo osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Seed.Photo osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.