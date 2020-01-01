PrivateAI.com (PGPT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PrivateAI.com (PGPT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PrivateAI.com (PGPT) teave An AI-based protocol to store, process, validate and sell your data assets. We generate datasets from any unstructured files you provide. Ametlik veebisait: https://privateai.com Valge raamat: https://privateai.com/whitepaper Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x33a64943a0eaecc2b06b10f89686b797ba75ffad Ostke PGPT kohe!

PrivateAI.com (PGPT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PrivateAI.com (PGPT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 33.33M $ 33.33M $ 33.33M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.02M $ 1.02M $ 1.02M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.4789 $ 0.4789 $ 0.4789 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00600052179440795 $ 0.00600052179440795 $ 0.00600052179440795 Praegune hind: $ 0.01018 $ 0.01018 $ 0.01018 Lisateave PrivateAI.com (PGPT) hinna kohta

PrivateAI.com (PGPT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PrivateAI.com (PGPT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PGPT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PGPT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PGPT tokeni tokenoomikat, avastage PGPT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PGPT Kas olete huvitatud PrivateAI.com (PGPT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PGPT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PGPT MEXC-ist osta!

PrivateAI.com (PGPT) hinna ajalugu PGPT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PGPT hinna ajalugu kohe!

PGPT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PGPT võiks suunduda? Meie PGPT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PGPT tokeni hinna ennustust kohe!

