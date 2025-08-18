Puffverse (PFVS) reaalajas hind on $ 0.007986. Viimase 24 tunni jooksul PFVS kaubeldud madalaim $ 0.007031 ja kõrgeim $ 0.0089 näitab aktiivset turu volatiivsust. PFVSkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on PFVS muutunud +6.21% viimase tunni jooksul, +10.67% 24 tunni vältel +12.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Puffverse (PFVS) – turuteave
$ 931.17K
$ 931.17K$ 931.17K
$ 46.32K
$ 46.32K$ 46.32K
$ 7.99M
$ 7.99M$ 7.99M
116.60M
116.60M 116.60M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
11.66%
RONIN
Puffverse praegune turukapitalisatsioon on $ 931.17K$ 46.32K 24 tunnise kauplemismahuga. PFVS ringlev varu on 116.60M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.99M.
Puffverse (PFVS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Puffverse tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00076995
+10.67%
30 päeva
$ -0.000102
-1.27%
60 päeva
$ -0.013394
-62.65%
90 päeva
$ -0.012014
-60.07%
Puffverse Hinnamuutus täna
Täna registreeris PFVS muutuse $ +0.00076995 (+10.67%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Puffverse 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000102 (-1.27%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Puffverse 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PFVS $ -0.013394 (-62.65%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Puffverse 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.012014 (-60.07%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Puffverse (PFVS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Puffverse is a Disney-like dreamland of the 3D metaverse that aims to connect virtuality in Web 3 and reality in Web 2, with more than just a fun Party Game and a Cloud Gaming Platform.
Puffverse on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Puffverse investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PFVS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Puffverse kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Puffverse ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Puffverse hinna ennustus (USD)
Kui palju on Puffverse (PFVS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Puffverse (PFVS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Puffverse nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Puffverse (PFVS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PFVS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Puffverse (PFVS) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Puffverse osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Puffverse osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.