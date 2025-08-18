Rohkem infot PFVS

1 PFVS/USD reaalajas hind:

Puffverse (PFVS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 04:06:18 (UTC+8)

Puffverse (PFVS) hinna teave (USD)

Puffverse (PFVS) reaalajas hind on $ 0.007986. Viimase 24 tunni jooksul PFVS kaubeldud madalaim $ 0.007031 ja kõrgeim $ 0.0089 näitab aktiivset turu volatiivsust. PFVSkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on PFVS muutunud +6.21% viimase tunni jooksul, +10.67% 24 tunni vältel +12.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Puffverse (PFVS) – turuteave

RONIN

Puffverse praegune turukapitalisatsioon on $ 931.17K $ 46.32K 24 tunnise kauplemismahuga. PFVS ringlev varu on 116.60M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.99M.

Puffverse (PFVS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Puffverse tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00076995+10.67%
30 päeva$ -0.000102-1.27%
60 päeva$ -0.013394-62.65%
90 päeva$ -0.012014-60.07%
Puffverse Hinnamuutus täna

Täna registreeris PFVS muutuse $ +0.00076995 (+10.67%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Puffverse 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000102 (-1.27%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Puffverse 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PFVS $ -0.013394 (-62.65%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Puffverse 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.012014 (-60.07%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Puffverse (PFVS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Puffverse hinnaajaloo lehte.

Mis on Puffverse (PFVS)

Puffverse is a Disney-like dreamland of the 3D metaverse that aims to connect virtuality in Web 3 and reality in Web 2, with more than just a fun Party Game and a Cloud Gaming Platform.

Puffverse on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Puffverse investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PFVS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Puffverse kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Puffverse ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Puffverse hinna ennustus (USD)

Kui palju on Puffverse (PFVS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Puffverse (PFVS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Puffverse nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Puffverse hinna ennustust kohe!

Puffverse (PFVS) tokenoomika

Puffverse (PFVS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PFVS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Puffverse (PFVS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Puffverse osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Puffverse osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PFVS kohalike valuutade suhtes

Puffverse ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Puffverse võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Puffverse ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Puffverse kohta

Kui palju on Puffverse (PFVS) tänapäeval väärt?
Reaalajas PFVS hind USD on 0.007986 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PFVS/USD hind?
Praegune hind PFVS/USD on $ 0.007986. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Puffverse turukapitalisatsioon?
PFVS turukapitalisatsioon on $ 931.17K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PFVS ringlev varu?
PFVS ringlev varu on 116.60M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PFVS (ATH) hind?
PFVS saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade PFVS madalaim (ATL) hind?
PFVS nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on PFVS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PFVS kauplemismaht on $ 46.32K USD.
Kas PFVS sel aastal kõrgemale ka suundub?
PFVS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PFVS hinna ennustust.
Puffverse (PFVS) Olulised valdkonna uudised

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

