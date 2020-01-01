Perry (PERRY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Perry (PERRY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Perry (PERRY) teave Binance's mascot might be CZ's dog Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x5043f271095350c5ac7db2384a0d9337e27c1055 Ostke PERRY kohe!

Perry (PERRY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Perry (PERRY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.38M Koguvaru: $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.38M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0198 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00007652237381165 Praegune hind: $ 0.001376 Lisateave Perry (PERRY) hinna kohta

Perry (PERRY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Perry (PERRY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PERRY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PERRY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PERRY tokeni tokenoomikat, avastage PERRY tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PERRY Kas olete huvitatud Perry (PERRY) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PERRY ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PERRY MEXC-ist osta!

Perry (PERRY) hinna ajalugu PERRY hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PERRY hinna ajalugu kohe!

PERRY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PERRY võiks suunduda? Meie PERRY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PERRY tokeni hinna ennustust kohe!

