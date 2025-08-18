Rohkem infot PERRY

Perry (PERRY) reaalajas hinnagraafik
Perry (PERRY) hinna teave (USD)

Perry (PERRY) reaalajas hind on $ 0.0014584. Viimase 24 tunni jooksul PERRY kaubeldud madalaim $ 0.0014066 ja kõrgeim $ 0.0015498 näitab aktiivset turu volatiivsust. PERRYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.017962959630138758 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00007652237381165.

Lüliajalise tootluse osas on PERRY muutunud -0.20% viimase tunni jooksul, -1.43% 24 tunni vältel +1.75% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Perry (PERRY) – turuteave

No.1988

$ 1.46M
$ 1.46M$ 1.46M

$ 55.30K
$ 55.30K$ 55.30K

$ 1.46M
$ 1.46M$ 1.46M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Perry praegune turukapitalisatsioon on $ 1.46M $ 55.30K 24 tunnise kauplemismahuga. PERRY ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Perry (PERRY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Perry tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000021158-1.43%
30 päeva$ +0.0002123+17.03%
60 päeva$ +0.0000948+6.95%
90 päeva$ +0.00003+2.10%
Perry Hinnamuutus täna

Täna registreeris PERRY muutuse $ -0.000021158 (-1.43%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Perry 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0002123 (+17.03%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Perry 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PERRY $ +0.0000948 (+6.95%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Perry 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00003 (+2.10%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Perry (PERRY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Perry hinnaajaloo lehte.

Mis on Perry (PERRY)

Binance's mascot might be CZ's dog

Perry on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Perry investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PERRY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Perry kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Perry ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Perry hinna ennustus (USD)

Kui palju on Perry (PERRY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Perry (PERRY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Perry nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Perry hinna ennustust kohe!

Perry (PERRY) tokenoomika

Perry (PERRY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PERRY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Perry (PERRY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Perry osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Perry osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PERRY kohalike valuutade suhtes

Perry ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Perry võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Perry kohta

Kui palju on Perry (PERRY) tänapäeval väärt?
Reaalajas PERRY hind USD on 0.0014584 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PERRY/USD hind?
Praegune hind PERRY/USD on $ 0.0014584. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Perry turukapitalisatsioon?
PERRY turukapitalisatsioon on $ 1.46M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PERRY ringlev varu?
PERRY ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PERRY (ATH) hind?
PERRY saavutab ATH hinna summas 0.017962959630138758 USD.
Mis oli kõigi aegade PERRY madalaim (ATL) hind?
PERRY nägi ATL hinda summas 0.00007652237381165 USD.
Milline on PERRY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PERRY kauplemismaht on $ 55.30K USD.
Kas PERRY sel aastal kõrgemale ka suundub?
PERRY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PERRY hinna ennustust.
Perry (PERRY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

