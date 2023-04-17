Pepe (PEPE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Pepe (PEPE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Pepe (PEPE) teave Pepe is tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative Shiba,GME,Turbo,Ass,Floki,Moon Inu coins. The Inu’s have had their day. It’s time for the most recognizable meme in the world to take his reign as king of the memes. Pepe is here to make memecoins great again. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $PEPE is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $PEPE show you the way. In Lord Kek we trust. Ametlik veebisait: https://www.pepe.vip/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x6982508145454ce325ddbe47a25d4ec3d2311933 Ostke PEPE kohe!

Pepe (PEPE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Pepe (PEPE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.37B $ 4.37B $ 4.37B Koguvaru: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Ringlev varu: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.37B $ 4.37B $ 4.37B Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00002837 $ 0.00002837 $ 0.00002837 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000000010627701 $ 0.000000000010627701 $ 0.000000000010627701 Praegune hind: $ 0.00001039 $ 0.00001039 $ 0.00001039 Lisateave Pepe (PEPE) hinna kohta

Pepe (PEPE) põhjalik tokeni struktuur Sukelduge lähemalt sellesse, kuidas PEPE tokeneid väljastatakse, jaotatakse ja avatakse. See osa toob esile tokeni majandusliku struktuuri põhiaspektid: kasulikkus, stiimulid ja õiguste omandamine. Overview PEPE is a meme cryptocurrency launched on Ethereum (ERC-20) with a total supply of 420.69 trillion tokens. It is designed as a purely memetic, entertainment-focused asset, with no inherent utility, governance, or profit-sharing mechanisms. The token contract is renounced, and liquidity provision tokens are burnt, ensuring no further changes to the contract. Issuance Mechanism Type: Fixed supply, no inflation or further minting.

Fixed supply, no inflation or further minting. Initial Mint: The entire supply of 420.69 trillion PEPE was minted at launch on April 17, 2023.

The entire supply of 420.69 trillion PEPE was minted at launch on April 17, 2023. Bridging: A small portion of the supply has been bridged to BNB Smart Chain and Arbitrum, but the vast majority remains on Ethereum. Allocation Mechanism Allocation Group Allocation Recipient Amount (PEPE) % of Total Supply Unlock Type Unlock Date Community/Incentives Community 420,690,000,000,000 100% Cliff 2023-04-17 Uniswap v3 Liquidity Uniswap Pool ~39,166,000,000,000 10% Instant 2023-04-17 CEX/Bridges/Liquidity Reserve Address ~29,030,000,000,000 6.9% Instant 2023-04-17 No Team/Advisor Allocation: No tokens were reserved for the team, advisors, or private investors.

No tokens were reserved for the team, advisors, or private investors. No Fundraising: There were no public or private sales, and no tokens were sold to raise funds for the project. Usage and Incentive Mechanism Primary Use: PEPE is primarily a meme token with no intrinsic utility. It was previously used for Discord access, but this function has been discontinued.

PEPE is primarily a meme token with no intrinsic utility. It was previously used for Discord access, but this function has been discontinued. No Staking or Yield: There are no staking, liquidity provision, or yield mechanisms. Holders do not earn fees, rewards, or additional tokens by holding or using PEPE.

There are no staking, liquidity provision, or yield mechanisms. Holders do not earn fees, rewards, or additional tokens by holding or using PEPE. No Governance: PEPE does not confer voting rights or governance power.

PEPE does not confer voting rights or governance power. No Claims: Holders have no claim on capital, profits, or any legal rights in the project. Locking and Unlocking Mechanism No Locking: All tokens were unlocked at launch. There are no vesting schedules, lockups, or delayed unlocks.

All tokens were unlocked at launch. There are no vesting schedules, lockups, or delayed unlocks. Liquidity Lock: Liquidity provision tokens for the Uniswap pool were burnt, ensuring permanent liquidity and no possibility of withdrawal by the deployer.

Liquidity provision tokens for the Uniswap pool were burnt, ensuring permanent liquidity and no possibility of withdrawal by the deployer. Contract Renounced: The contract ownership was renounced, making the token immutable. Token Distribution and Concentration Top Holders: As of December 2024, the top 10 addresses control ~41% of the total supply, with major centralized exchange wallets (e.g., Binance, OKX, Crypto.com) among the largest holders.

As of December 2024, the top 10 addresses control ~41% of the total supply, with major centralized exchange wallets (e.g., Binance, OKX, Crypto.com) among the largest holders. On-Chain Distribution: The vast majority of tokens remain on Ethereum, with only a small fraction bridged to other chains. Summary Table Metric Value Total Supply 420,690,000,000,000 PEPE Initial Mint Date 2023-04-17 Team/Advisor Allocation 0% Fundraising None Staking/Yield None Governance None Locking/Vesting None Contract Ownership Renounced Major Use Meme/Entertainment Top 10 Holder Concentration ~41% Key Takeaways PEPE is a pure meme token with no utility, yield, or governance features.

with no utility, yield, or governance features. All tokens were unlocked at launch ; there are no vesting or lockup mechanisms.

; there are no vesting or lockup mechanisms. No incentives or rewards are provided to holders beyond speculative trading.

are provided to holders beyond speculative trading. Token contract is immutable and liquidity is permanently locked. This structure is designed to maximize transparency and meme appeal, but it also means there are no mechanisms for ongoing incentives, governance, or protocol development.

Pepe (PEPE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Pepe (PEPE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PEPE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PEPE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PEPE tokeni tokenoomikat, avastage PEPE tokeni reaalajas hinda!

Pepe (PEPE) hinna ajalugu PEPE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PEPE hinna ajalugu kohe!

PEPE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PEPE võiks suunduda? Meie PEPE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PEPE tokeni hinna ennustust kohe!

