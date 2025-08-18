PEP (PEP) reaalajas hind on $ 0.0006011. Viimase 24 tunni jooksul PEP kaubeldud madalaim $ 0.0005749 ja kõrgeim $ 0.00064 näitab aktiivset turu volatiivsust. PEPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.002129062834264713 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000002568943133322.
Lüliajalise tootluse osas on PEP muutunud +1.64% viimase tunni jooksul, -0.98% 24 tunni vältel -13.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
PEP (PEP) – turuteave
No.528
$ 59.57M
$ 59.57M$ 59.57M
$ 65.97K
$ 65.97K$ 65.97K
$ 59.57M
$ 59.57M$ 59.57M
99.10B
99.10B 99.10B
99,098,450,000
99,098,450,000 99,098,450,000
PEPECOIN
PEP praegune turukapitalisatsioon on $ 59.57M$ 65.97K 24 tunnise kauplemismahuga. PEP ringlev varu on 99.10B, mille koguvaru on 99098450000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
PEP (PEP) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse PEP tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000005949
-0.98%
30 päeva
$ +0.0003351
+125.97%
60 päeva
$ +0.0004009
+200.24%
90 päeva
$ +0.0003989
+197.27%
PEP Hinnamuutus täna
Täna registreeris PEP muutuse $ -0.000005949 (-0.98%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
PEP 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0003351 (+125.97%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
PEP 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PEP $ +0.0004009 (+200.24%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
PEP 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0003989 (+197.27%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada PEP (PEP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Pepecoin is the world's first fully decentralized and secure blockchain for Pepe.
PEP on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PEP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse PEP kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie PEP ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
PEP hinna ennustus (USD)
Kui palju on PEP (PEP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PEP (PEP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PEP nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
PEP (PEP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PEP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
PEP (PEP) ostujuhend
Kas otsite, kuidas PEP osta? Protsess on lihtne ja kiire!
