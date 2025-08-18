Rohkem infot PENG

$0.01566
-0.44%
Peng (PENG) reaalajas hinnagraafik
Peng (PENG) hinna teave (USD)

$ 0.01522
$ 0.01637
$ 0.01522
$ 0.01637
$ 2.1451410074327755
$ 0.010999237594714608
+0.96%

-0.44%

+1.29%

+1.29%

Peng (PENG) reaalajas hind on $ 0.01566. Viimase 24 tunni jooksul PENG kaubeldud madalaim $ 0.01522 ja kõrgeim $ 0.01637 näitab aktiivset turu volatiivsust. PENGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.1451410074327755 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.010999237594714608.

Lüliajalise tootluse osas on PENG muutunud +0.96% viimase tunni jooksul, -0.44% 24 tunni vältel +1.29% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Peng (PENG) – turuteave

No.1947

$ 1.57M
$ 3.17K
$ 1.57M
100.00M
99,999,979
Peng praegune turukapitalisatsioon on $ 1.57M $ 3.17K 24 tunnise kauplemismahuga. PENG ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 99999979. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Peng (PENG) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Peng tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000692-0.44%
30 päeva$ -0.00222-12.42%
60 päeva$ -0.00124-7.34%
90 päeva$ -0.00918-36.96%
Peng Hinnamuutus täna

Täna registreeris PENG muutuse $ -0.0000692 (-0.44%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Peng 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00222 (-12.42%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Peng 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PENG $ -0.00124 (-7.34%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Peng 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00918 (-36.96%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Peng (PENG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Peng hinnaajaloo lehte.

Mis on Peng (PENG)

PENG is a meme coin on the Solana chain.

Peng on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Peng investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PENG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Peng kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Peng ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Peng hinna ennustus (USD)

Kui palju on Peng (PENG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Peng (PENG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Peng nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Peng hinna ennustust kohe!

Peng (PENG) tokenoomika

Peng (PENG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PENG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Peng (PENG) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Peng osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Peng osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Peng ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Peng võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Peng kohta

Kui palju on Peng (PENG) tänapäeval väärt?
Reaalajas PENG hind USD on 0.01566 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PENG/USD hind?
Praegune hind PENG/USD on $ 0.01566. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Peng turukapitalisatsioon?
PENG turukapitalisatsioon on $ 1.57M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PENG ringlev varu?
PENG ringlev varu on 100.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PENG (ATH) hind?
PENG saavutab ATH hinna summas 2.1451410074327755 USD.
Mis oli kõigi aegade PENG madalaim (ATL) hind?
PENG nägi ATL hinda summas 0.010999237594714608 USD.
Milline on PENG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PENG kauplemismaht on $ 3.17K USD.
Kas PENG sel aastal kõrgemale ka suundub?
PENG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PENG hinna ennustust.
Peng (PENG) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

