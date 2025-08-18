PENDULUM (PENDULUM) reaalajas hind on $ 0.0105. Viimase 24 tunni jooksul PENDULUM kaubeldud madalaim $ 0.00883 ja kõrgeim $ 0.01147 näitab aktiivset turu volatiivsust. PENDULUMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.3499855814216337 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.007132425998488771.
Lüliajalise tootluse osas on PENDULUM muutunud -8.38% viimase tunni jooksul, -8.45% 24 tunni vältel -6.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
PENDULUM (PENDULUM) – turuteave
No.5135
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 1.72K
$ 1.72K$ 1.72K
$ 2.10M
$ 2.10M$ 2.10M
0.00
0.00 0.00
200,000,000
200,000,000 200,000,000
161,089,400
161,089,400 161,089,400
0.00%
PEN
PENDULUM praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 1.72K 24 tunnise kauplemismahuga. PENDULUM ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 161089400. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.10M.
PENDULUM (PENDULUM) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse PENDULUM tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0009691
-8.45%
30 päeva
$ -0.00252
-19.36%
60 päeva
$ -0.0003
-2.78%
90 päeva
$ +0.00067
+6.81%
PENDULUM Hinnamuutus täna
Täna registreeris PENDULUM muutuse $ -0.0009691 (-8.45%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
PENDULUM 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00252 (-19.36%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
PENDULUM 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PENDULUM $ -0.0003 (-2.78%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
PENDULUM 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00067 (+6.81%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada PENDULUM (PENDULUM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Pendulum is an interoperable blockchain that aims to bridge the gap between traditional finance and the DeFi ecosystem. The network leverages a forex-optimized smart contract DeFi network, which allows for the seamless integration of traditional finance services with DeFi applications.
PENDULUM on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie PENDULUM investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PENDULUM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse PENDULUM kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie PENDULUM ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
PENDULUM hinna ennustus (USD)
Kui palju on PENDULUM (PENDULUM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PENDULUM (PENDULUM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PENDULUM nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
PENDULUM (PENDULUM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PENDULUM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
PENDULUM (PENDULUM) ostujuhend
Kas otsite, kuidas PENDULUM osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust PENDULUM osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.