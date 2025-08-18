Rohkem infot PEN

Pentagon Games hind(PEN)

$0.002061
-0.09%1D
Pentagon Games (PEN) reaalajas hinnagraafik
Pentagon Games (PEN) hinna teave (USD)

$ 0.002058
24 h madal
$ 0.002079
24 h kõrge

$ 0.002058
$ 0.002079
$ 0.17572123813221321
$ 0.001801942213194628
0.00%

-0.09%

-5.98%

-5.98%

Pentagon Games (PEN) reaalajas hind on $ 0.002061. Viimase 24 tunni jooksul PEN kaubeldud madalaim $ 0.002058 ja kõrgeim $ 0.002079 näitab aktiivset turu volatiivsust. PENkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.17572123813221321 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001801942213194628.

Lüliajalise tootluse osas on PEN muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.09% 24 tunni vältel -5.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Pentagon Games (PEN) – turuteave

No.2540

$ 339.65K
$ 76.03K
$ 2.06M
164.80M
1,000,000,000
1,000,000,000
16.48%

ETH

Pentagon Games praegune turukapitalisatsioon on $ 339.65K $ 76.03K 24 tunnise kauplemismahuga. PEN ringlev varu on 164.80M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.06M.

Pentagon Games (PEN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Pentagon Games tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000186-0.09%
30 päeva$ -0.000115-5.29%
60 päeva$ -0.000652-24.04%
90 päeva$ -0.0013-38.68%
Pentagon Games Hinnamuutus täna

Täna registreeris PEN muutuse $ -0.00000186 (-0.09%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Pentagon Games 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000115 (-5.29%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Pentagon Games 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PEN $ -0.000652 (-24.04%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Pentagon Games 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0013 (-38.68%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Pentagon Games (PEN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Pentagon Games hinnaajaloo lehte.

Mis on Pentagon Games (PEN)

Pentagon Games is building a multichain entertainment hub powered by its zkEVM-based Pentagon Chain, offering secure, immersive, AI-driven 3D experiences, integrating brands and IP with Web3 technologies, and driving mass adoption and cross-chain interoperability.

Pentagon Games on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Pentagon Games investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PEN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Pentagon Games kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Pentagon Games ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Pentagon Games hinna ennustus (USD)

Kui palju on Pentagon Games (PEN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pentagon Games (PEN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pentagon Games nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Pentagon Games hinna ennustust kohe!

Pentagon Games (PEN) tokenoomika

Pentagon Games (PEN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PEN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Pentagon Games (PEN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Pentagon Games osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Pentagon Games osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Pentagon Games ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Pentagon Games võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Pentagon Games ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pentagon Games kohta

Kui palju on Pentagon Games (PEN) tänapäeval väärt?
Reaalajas PEN hind USD on 0.002061 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PEN/USD hind?
Praegune hind PEN/USD on $ 0.002061. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Pentagon Games turukapitalisatsioon?
PEN turukapitalisatsioon on $ 339.65K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PEN ringlev varu?
PEN ringlev varu on 164.80M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PEN (ATH) hind?
PEN saavutab ATH hinna summas 0.17572123813221321 USD.
Mis oli kõigi aegade PEN madalaim (ATL) hind?
PEN nägi ATL hinda summas 0.001801942213194628 USD.
Milline on PEN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PEN kauplemismaht on $ 76.03K USD.
Kas PEN sel aastal kõrgemale ka suundub?
PEN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PEN hinna ennustust.
Pentagon Games (PEN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

