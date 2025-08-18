Pentagon Games (PEN) reaalajas hind on $ 0.002061. Viimase 24 tunni jooksul PEN kaubeldud madalaim $ 0.002058 ja kõrgeim $ 0.002079 näitab aktiivset turu volatiivsust. PENkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.17572123813221321 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001801942213194628.
Lüliajalise tootluse osas on PEN muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.09% 24 tunni vältel -5.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Pentagon Games (PEN) – turuteave
Pentagon Games praegune turukapitalisatsioon on $ 339.65K$ 76.03K 24 tunnise kauplemismahuga. PEN ringlev varu on 164.80M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.06M.
Pentagon Games (PEN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Pentagon Games tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000186
-0.09%
30 päeva
$ -0.000115
-5.29%
60 päeva
$ -0.000652
-24.04%
90 päeva
$ -0.0013
-38.68%
Pentagon Games Hinnamuutus täna
Täna registreeris PEN muutuse $ -0.00000186 (-0.09%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Pentagon Games 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000115 (-5.29%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Pentagon Games 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PEN $ -0.000652 (-24.04%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Pentagon Games 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0013 (-38.68%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Pentagon Games (PEN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Pentagon Games is building a multichain entertainment hub powered by its zkEVM-based Pentagon Chain, offering secure, immersive, AI-driven 3D experiences, integrating brands and IP with Web3 technologies, and driving mass adoption and cross-chain interoperability.
Pentagon Games on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Pentagon Games investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PEN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Pentagon Games kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Pentagon Games ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Pentagon Games hinna ennustus (USD)
Kui palju on Pentagon Games (PEN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pentagon Games (PEN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pentagon Games nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Pentagon Games (PEN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PEN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Pentagon Games (PEN) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Pentagon Games osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Pentagon Games osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.