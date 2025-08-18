Rohkem infot PELL

Pell Network hind(PELL)

1 PELL/USD reaalajas hind:

$0.002443
$0.002443
-2.31%1D
USD
Pell Network (PELL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:54:31 (UTC+8)

Pell Network (PELL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.002361
$ 0.002361
24 h madal
$ 0.00251
$ 0.00251
24 h kõrge

$ 0.002361
$ 0.002361

$ 0.00251
$ 0.00251

--
----

--
----

-0.90%

-2.31%

+15.40%

+15.40%

Pell Network (PELL) reaalajas hind on $ 0.002442. Viimase 24 tunni jooksul PELL kaubeldud madalaim $ 0.002361 ja kõrgeim $ 0.00251 näitab aktiivset turu volatiivsust. PELLkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on PELL muutunud -0.90% viimase tunni jooksul, -2.31% 24 tunni vältel +15.40% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Pell Network (PELL) – turuteave

--
----

$ 54.19K
$ 54.19K

$ 5.13M
$ 5.13M

--
----

2,100,000,000
2,100,000,000

BSC

Pell Network praegune turukapitalisatsioon on -- $ 54.19K 24 tunnise kauplemismahuga. PELL ringlev varu on --, mille koguvaru on 2100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Pell Network (PELL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Pell Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00005777-2.31%
30 päeva$ -0.000203-7.68%
60 päeva$ -0.000362-12.92%
90 päeva$ -0.000763-23.81%
Pell Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris PELL muutuse $ -0.00005777 (-2.31%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Pell Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000203 (-7.68%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Pell Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PELL $ -0.000362 (-12.92%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Pell Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000763 (-23.81%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Pell Network (PELL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Pell Network hinnaajaloo lehte.

Mis on Pell Network (PELL)

Pell Network has built an Omnichain Decentralized Validated Service Network driven by BTC restaking to extend BTCFi into the cryptoeconomic security domain and fully unlock Bitcoin’s security potential. Pell enhances capital efficiency for stakers and provides developers with an efficient, secure, and affordable way to build validated services. Building upon our pioneering Omnichain BTC Restaking Network, Pell will accelerate the expansion into building a comprehensive omnichain infrastructure for AI-driven decentralized Finance (DeFAI).

Pell Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Pell Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PELL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Pell Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Pell Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Pell Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Pell Network (PELL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pell Network (PELL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pell Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Pell Network hinna ennustust kohe!

Pell Network (PELL) tokenoomika

Pell Network (PELL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PELL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Pell Network (PELL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Pell Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Pell Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PELL kohalike valuutade suhtes

1 Pell Network(PELL)/VND
64.26123
1 Pell Network(PELL)/AUD
A$0.00371184
1 Pell Network(PELL)/GBP
0.00178266
1 Pell Network(PELL)/EUR
0.0020757
1 Pell Network(PELL)/USD
$0.002442
1 Pell Network(PELL)/MYR
RM0.01028082
1 Pell Network(PELL)/TRY
0.09960918
1 Pell Network(PELL)/JPY
¥0.358974
1 Pell Network(PELL)/ARS
ARS$3.16729842
1 Pell Network(PELL)/RUB
0.19465182
1 Pell Network(PELL)/INR
0.21369942
1 Pell Network(PELL)/IDR
Rp39.38709126
1 Pell Network(PELL)/KRW
3.39164496
1 Pell Network(PELL)/PHP
0.1380951
1 Pell Network(PELL)/EGP
￡E.0.11785092
1 Pell Network(PELL)/BRL
R$0.0131868
1 Pell Network(PELL)/CAD
C$0.00336996
1 Pell Network(PELL)/BDT
0.29655648
1 Pell Network(PELL)/NGN
3.74539308
1 Pell Network(PELL)/UAH
0.10063482
1 Pell Network(PELL)/VES
Bs0.32967
1 Pell Network(PELL)/CLP
$2.354088
1 Pell Network(PELL)/PKR
Rs0.69176976
1 Pell Network(PELL)/KZT
1.32212322
1 Pell Network(PELL)/THB
฿0.0788766
1 Pell Network(PELL)/TWD
NT$0.07333326
1 Pell Network(PELL)/AED
د.إ0.00896214
1 Pell Network(PELL)/CHF
Fr0.0019536
1 Pell Network(PELL)/HKD
HK$0.01909644
1 Pell Network(PELL)/AMD
֏0.93347892
1 Pell Network(PELL)/MAD
.د.م0.02195358
1 Pell Network(PELL)/MXN
$0.04608054
1 Pell Network(PELL)/PLN
0.00888888
1 Pell Network(PELL)/RON
лв0.01054944
1 Pell Network(PELL)/SEK
kr0.0233211
1 Pell Network(PELL)/BGN
лв0.00407814
1 Pell Network(PELL)/HUF
Ft0.8244192
1 Pell Network(PELL)/CZK
0.0510378
1 Pell Network(PELL)/KWD
د.ك0.00074481
1 Pell Network(PELL)/ILS
0.00822954
1 Pell Network(PELL)/NOK
kr0.02488398
1 Pell Network(PELL)/NZD
$0.00410256

Pell Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Pell Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Pell Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pell Network kohta

Kui palju on Pell Network (PELL) tänapäeval väärt?
Reaalajas PELL hind USD on 0.002442 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PELL/USD hind?
Praegune hind PELL/USD on $ 0.002442. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Pell Network turukapitalisatsioon?
PELL turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PELL ringlev varu?
PELL ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PELL (ATH) hind?
PELL saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade PELL madalaim (ATL) hind?
PELL nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on PELL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PELL kauplemismaht on $ 54.19K USD.
Kas PELL sel aastal kõrgemale ka suundub?
PELL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PELL hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:54:31 (UTC+8)

Pell Network (PELL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

