Pell Network (PELL) reaalajas hind on $ 0.002442. Viimase 24 tunni jooksul PELL kaubeldud madalaim $ 0.002361 ja kõrgeim $ 0.00251 näitab aktiivset turu volatiivsust. PELLkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on PELL muutunud -0.90% viimase tunni jooksul, -2.31% 24 tunni vältel +15.40% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Pell Network (PELL) – turuteave
$ 54.19K
$ 54.19K$ 54.19K
$ 5.13M
$ 5.13M$ 5.13M
2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000
BSC
Pell Network praegune turukapitalisatsioon on --$ 54.19K 24 tunnise kauplemismahuga. PELL ringlev varu on --, mille koguvaru on 2100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Pell Network (PELL) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Pell Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00005777
-2.31%
30 päeva
$ -0.000203
-7.68%
60 päeva
$ -0.000362
-12.92%
90 päeva
$ -0.000763
-23.81%
Pell Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris PELL muutuse $ -0.00005777 (-2.31%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Pell Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000203 (-7.68%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Pell Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PELL $ -0.000362 (-12.92%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Pell Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000763 (-23.81%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Pell Network (PELL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Pell Network has built an Omnichain Decentralized Validated Service Network driven by BTC restaking to extend BTCFi into the cryptoeconomic security domain and fully unlock Bitcoin’s security potential. Pell enhances capital efficiency for stakers and provides developers with an efficient, secure, and affordable way to build validated services. Building upon our pioneering Omnichain BTC Restaking Network, Pell will accelerate the expansion into building a comprehensive omnichain infrastructure for AI-driven decentralized Finance (DeFAI).
Pell Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on Pell Network (PELL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pell Network (PELL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pell Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Pell Network (PELL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PELL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Pell Network (PELL) ostujuhend
