Peezy (PEEZY) teave Built on Ethereum, Peezy is everything Pepe wishes he could be. Cool, confident, and brave. A hip-hop frog with effortless style and main character energy. Ametlik veebisait: https://peezy.vip/ Valge raamat: https://whitepaper.peezy.vip/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x698b1d54E936b9F772b8F58447194bBc82EC1933 Ostke PEEZY kohe!

Peezy (PEEZY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Peezy (PEEZY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Koguvaru: $ 359.71B $ 359.71B $ 359.71B Ringlev varu: $ 305.65B $ 305.65B $ 305.65B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.85M $ 1.85M $ 1.85M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00000954 $ 0.00000954 $ 0.00000954 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000008008476234 $ 0.000000008008476234 $ 0.000000008008476234 Praegune hind: $ 0.000004395 $ 0.000004395 $ 0.000004395 Lisateave Peezy (PEEZY) hinna kohta

Peezy (PEEZY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Peezy (PEEZY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PEEZY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PEEZY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PEEZY tokeni tokenoomikat, avastage PEEZY tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PEEZY Kas olete huvitatud Peezy (PEEZY) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PEEZY ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PEEZY MEXC-ist osta!

Peezy (PEEZY) hinna ajalugu PEEZY hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PEEZY hinna ajalugu kohe!

PEEZY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PEEZY võiks suunduda? Meie PEEZY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PEEZY tokeni hinna ennustust kohe!

