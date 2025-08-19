Rohkem infot PEEZY

Peezy logo

Peezy hind(PEEZY)

1 PEEZY/USD reaalajas hind:

Peezy (PEEZY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-19 02:24:03 (UTC+8)

Peezy (PEEZY) hinna teave (USD)

Peezy (PEEZY) reaalajas hind on $ 0.000004404. Viimase 24 tunni jooksul PEEZY kaubeldud madalaim $ 0.000004108 ja kõrgeim $ 0.000004958 näitab aktiivset turu volatiivsust. PEEZYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000017366930284222 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000008008476234.

Lüliajalise tootluse osas on PEEZY muutunud -0.07% viimase tunni jooksul, -1.71% 24 tunni vältel -7.29% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Peezy (PEEZY) – turuteave

Peezy praegune turukapitalisatsioon on $ 1.35M $ 57.32K 24 tunnise kauplemismahuga. PEEZY ringlev varu on 305.65B, mille koguvaru on 359709061786. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.85M.

Peezy (PEEZY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Peezy tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000007662-1.71%
30 päeva$ -0.000003863-46.73%
60 päeva$ +0.000000904+25.82%
90 päeva$ +0.000000904+25.82%
Peezy Hinnamuutus täna

Täna registreeris PEEZY muutuse $ -0.00000007662 (-1.71%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Peezy 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000003863 (-46.73%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Peezy 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PEEZY $ +0.000000904 (+25.82%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Peezy 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000000904 (+25.82%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Peezy (PEEZY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Peezy hinnaajaloo lehte.

Mis on Peezy (PEEZY)

Built on Ethereum, Peezy is everything Pepe wishes he could be. Cool, confident, and brave. A hip-hop frog with effortless style and main character energy.

Peezy on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Peezy investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PEEZY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Peezy kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Peezy ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Peezy hinna ennustus (USD)

Kui palju on Peezy (PEEZY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Peezy (PEEZY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Peezy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Peezy hinna ennustust kohe!

Peezy (PEEZY) tokenoomika

Peezy (PEEZY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PEEZY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Peezy (PEEZY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Peezy osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Peezy osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PEEZY kohalike valuutade suhtes

Peezy ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Peezy võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Peezy ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Peezy kohta

Kui palju on Peezy (PEEZY) tänapäeval väärt?
Reaalajas PEEZY hind USD on 0.000004404 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PEEZY/USD hind?
Praegune hind PEEZY/USD on $ 0.000004404. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Peezy turukapitalisatsioon?
PEEZY turukapitalisatsioon on $ 1.35M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PEEZY ringlev varu?
PEEZY ringlev varu on 305.65B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PEEZY (ATH) hind?
PEEZY saavutab ATH hinna summas 0.000017366930284222 USD.
Mis oli kõigi aegade PEEZY madalaim (ATL) hind?
PEEZY nägi ATL hinda summas 0.000000008008476234 USD.
Milline on PEEZY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PEEZY kauplemismaht on $ 57.32K USD.
Kas PEEZY sel aastal kõrgemale ka suundub?
PEEZY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PEEZY hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-19 02:24:03 (UTC+8)

Peezy (PEEZY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Värsked uudised

Mis on ETHFI? ETHFI mündi täielik juhend: Ether.fi likviidne panustamisprotokoll süvaintervjuu ja investeerimisstrateegiad

Kokkuvõte: Vastavalt MEXC kauplemisplatvormi ETHFI/USDT spotturu pakkumistele, on 14. augustil 2025 ETHFI hind vahemikus $1.2~$1.4, võrreldes maikuu madalaima hinnaga $0.5, on kolme kuu jooksul ETHFI hind tõusnud üle 200%, näidates teatud tõusupotentsiaali.

August 18, 2025

Mis on ENA token? ENA tokeni hinna tõusu põhjused?

Kokkuvõte: Vastavalt krüptovaluutade kauplemisplatvormi MEXC andmetele tõusis ENA tokeni hind 2025. aasta juunist kuni 2025. aasta augustini minimaalsest 0,22 USDT kuni 0,85 USDT, maksimaalne tõus oli pea 300%, mis ületas sama perioodi Bitcoin’i hinnatõusu.

August 18, 2025

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

