Built on Ethereum, Peezy is everything Pepe wishes he could be. Cool, confident, and brave. A hip-hop frog with effortless style and main character energy.

Peezy hinna ennustus (USD)

Kui palju on Peezy (PEEZY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Peezy (PEEZY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Peezy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Peezy (PEEZY) tokenoomika

Peezy (PEEZY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PEEZY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Peezy (PEEZY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Peezy osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Peezy osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PEEZY kohalike valuutade suhtes

Peezy ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Peezy võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Peezy kohta Kui palju on Peezy (PEEZY) tänapäeval väärt? Reaalajas PEEZY hind USD on 0.000004404 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PEEZY/USD hind? $ 0.000004404 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PEEZY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Peezy turukapitalisatsioon? PEEZY turukapitalisatsioon on $ 1.35M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PEEZY ringlev varu? PEEZY ringlev varu on 305.65B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PEEZY (ATH) hind? PEEZY saavutab ATH hinna summas 0.000017366930284222 USD . Mis oli kõigi aegade PEEZY madalaim (ATL) hind? PEEZY nägi ATL hinda summas 0.000000008008476234 USD . Milline on PEEZY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PEEZY kauplemismaht on $ 57.32K USD . Kas PEEZY sel aastal kõrgemale ka suundub? PEEZY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PEEZY hinna ennustust

Peezy (PEEZY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-18 17:40:00 Valdkonna uudised Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours 08-18 10:12:00 Valdkonna uudised Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week 08-17 18:11:00 Valdkonna uudised Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion 08-17 11:15:00 Valdkonna uudised Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Värsked uudised

