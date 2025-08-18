Rohkem infot PEAR

1 PEAR/USD reaalajas hind:

$0.02769
0.00%1D
USD
Pear Protocol (PEAR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:46:02 (UTC+8)

Pear Protocol (PEAR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02728
24 h madal
$ 0.02896
24 h kõrge

$ 0.02728
$ 0.02896
--
--
-0.19%

0.00%

-11.96%

-11.96%

Pear Protocol (PEAR) reaalajas hind on $ 0.02769. Viimase 24 tunni jooksul PEAR kaubeldud madalaim $ 0.02728 ja kõrgeim $ 0.02896 näitab aktiivset turu volatiivsust. PEARkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on PEAR muutunud -0.19% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -11.96% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Pear Protocol (PEAR) – turuteave

--
$ 32.66K
$ 27.69M
--
1,000,000,000
ARB

Pear Protocol praegune turukapitalisatsioon on -- $ 32.66K 24 tunnise kauplemismahuga. PEAR ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Pear Protocol (PEAR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Pear Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ +0.00793+40.13%
60 päeva$ +0.00619+28.79%
90 päeva$ +0.01388+100.50%
Pear Protocol Hinnamuutus täna

Täna registreeris PEAR muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Pear Protocol 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00793 (+40.13%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Pear Protocol 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PEAR $ +0.00619 (+28.79%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Pear Protocol 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.01388 (+100.50%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Pear Protocol (PEAR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Pear Protocol hinnaajaloo lehte.

Mis on Pear Protocol (PEAR)

The home of pair trading.

Pear Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Pear Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PEAR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Pear Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Pear Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Pear Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Pear Protocol (PEAR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pear Protocol (PEAR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pear Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Pear Protocol hinna ennustust kohe!

Pear Protocol (PEAR) tokenoomika

Pear Protocol (PEAR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PEAR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Pear Protocol (PEAR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Pear Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Pear Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PEAR kohalike valuutade suhtes

1 Pear Protocol(PEAR)/VND
728.66235
1 Pear Protocol(PEAR)/AUD
A$0.0420888
1 Pear Protocol(PEAR)/GBP
0.0202137
1 Pear Protocol(PEAR)/EUR
0.0235365
1 Pear Protocol(PEAR)/USD
$0.02769
1 Pear Protocol(PEAR)/MYR
RM0.1165749
1 Pear Protocol(PEAR)/TRY
1.1294751
1 Pear Protocol(PEAR)/JPY
¥4.07043
1 Pear Protocol(PEAR)/ARS
ARS$35.9142069
1 Pear Protocol(PEAR)/RUB
2.2071699
1 Pear Protocol(PEAR)/INR
2.4231519
1 Pear Protocol(PEAR)/IDR
Rp446.6128407
1 Pear Protocol(PEAR)/KRW
38.4580872
1 Pear Protocol(PEAR)/PHP
1.5658695
1 Pear Protocol(PEAR)/EGP
￡E.1.3363194
1 Pear Protocol(PEAR)/BRL
R$0.149526
1 Pear Protocol(PEAR)/CAD
C$0.0382122
1 Pear Protocol(PEAR)/BDT
3.3626736
1 Pear Protocol(PEAR)/NGN
42.4692606
1 Pear Protocol(PEAR)/UAH
1.1411049
1 Pear Protocol(PEAR)/VES
Bs3.73815
1 Pear Protocol(PEAR)/CLP
$26.69316
1 Pear Protocol(PEAR)/PKR
Rs7.8440232
1 Pear Protocol(PEAR)/KZT
14.9916429
1 Pear Protocol(PEAR)/THB
฿0.8968791
1 Pear Protocol(PEAR)/TWD
NT$0.8315307
1 Pear Protocol(PEAR)/AED
د.إ0.1016223
1 Pear Protocol(PEAR)/CHF
Fr0.022152
1 Pear Protocol(PEAR)/HKD
HK$0.2165358
1 Pear Protocol(PEAR)/AMD
֏10.5847794
1 Pear Protocol(PEAR)/MAD
.د.م0.2489331
1 Pear Protocol(PEAR)/MXN
$0.5225103
1 Pear Protocol(PEAR)/PLN
0.1007916
1 Pear Protocol(PEAR)/RON
лв0.1196208
1 Pear Protocol(PEAR)/SEK
kr0.2644395
1 Pear Protocol(PEAR)/BGN
лв0.0462423
1 Pear Protocol(PEAR)/HUF
Ft9.348144
1 Pear Protocol(PEAR)/CZK
0.578721
1 Pear Protocol(PEAR)/KWD
د.ك0.00844545
1 Pear Protocol(PEAR)/ILS
0.0933153
1 Pear Protocol(PEAR)/NOK
kr0.2821611
1 Pear Protocol(PEAR)/NZD
$0.0465192

Pear Protocol ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Pear Protocol võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Pear Protocol ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pear Protocol kohta

Kui palju on Pear Protocol (PEAR) tänapäeval väärt?
Reaalajas PEAR hind USD on 0.02769 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PEAR/USD hind?
Praegune hind PEAR/USD on $ 0.02769. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Pear Protocol turukapitalisatsioon?
PEAR turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PEAR ringlev varu?
PEAR ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PEAR (ATH) hind?
PEAR saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade PEAR madalaim (ATL) hind?
PEAR nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on PEAR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PEAR kauplemismaht on $ 32.66K USD.
Kas PEAR sel aastal kõrgemale ka suundub?
PEAR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PEAR hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:46:02 (UTC+8)

Pear Protocol (PEAR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

