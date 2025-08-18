peaq network (PEAQ) reaalajas hind on $ 0.06553. Viimase 24 tunni jooksul PEAQ kaubeldud madalaim $ 0.0634 ja kõrgeim $ 0.0668 näitab aktiivset turu volatiivsust. PEAQkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.7533827025580973 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.05784783537206197.
Lüliajalise tootluse osas on PEAQ muutunud -0.22% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -5.32% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
peaq network (PEAQ) – turuteave
No.467
$ 71.99M
$ 71.99M$ 71.99M
$ 26.59K
$ 26.59K$ 26.59K
$ 282.30M
$ 282.30M$ 282.30M
1.10B
1.10B 1.10B
4,307,945,600.356909
4,307,945,600.356909 4,307,945,600.356909
PEAQEVM
peaq network praegune turukapitalisatsioon on $ 71.99M$ 26.59K 24 tunnise kauplemismahuga. PEAQ ringlev varu on 1.10B, mille koguvaru on 4307945600.356909. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
peaq network (PEAQ) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse peaq network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.01313
-16.70%
60 päeva
$ -0.00613
-8.56%
90 päeva
$ -0.06862
-51.16%
peaq network Hinnamuutus täna
Täna registreeris PEAQ muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
peaq network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01313 (-16.70%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
peaq network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PEAQ $ -0.00613 (-8.56%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
peaq network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.06862 (-51.16%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada peaq network (PEAQ) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
peaq is leading a global infrastructure revolution, empowering people to own and earn from the physical infrastructure they use, such as mobility, energy, and connectivity. peaq is a layer-1 blockchain designed to be the go-to backbone for the Machine Economy, now known as DePIN. It is home to more than 50 applications in 21 industries and to the 2,000,000+ devices, vehicles, machines, and robots (Machine RWAs) that run on them. peaq serves as permissionless, borderless digital infrastructure for increasingly intelligent machines to serve all of humanity – the 100%, not just the 1% – democratizing abundance in the Age of AI and job automation.
peaq network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie peaq network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PEAQ panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse peaq network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie peaq network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
peaq network hinna ennustus (USD)
Kui palju on peaq network (PEAQ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie peaq network (PEAQ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida peaq network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
peaq network (PEAQ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PEAQ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
peaq network (PEAQ) ostujuhend
Kas otsite, kuidas peaq network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust peaq network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.