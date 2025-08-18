Rohkem infot PEAQ

Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 00:36:46 (UTC+8)

peaq network (PEAQ) hinna teave (USD)

peaq network (PEAQ) reaalajas hind on $ 0.06553. Viimase 24 tunni jooksul PEAQ kaubeldud madalaim $ 0.0634 ja kõrgeim $ 0.0668 näitab aktiivset turu volatiivsust. PEAQkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.7533827025580973 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.05784783537206197.

Lüliajalise tootluse osas on PEAQ muutunud -0.22% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -5.32% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

peaq network (PEAQ) hinnaajalugu USD

Mis on peaq network (PEAQ)

peaq is leading a global infrastructure revolution, empowering people to own and earn from the physical infrastructure they use, such as mobility, energy, and connectivity. peaq is a layer-1 blockchain designed to be the go-to backbone for the Machine Economy, now known as DePIN. It is home to more than 50 applications in 21 industries and to the 2,000,000+ devices, vehicles, machines, and robots (Machine RWAs) that run on them. peaq serves as permissionless, borderless digital infrastructure for increasingly intelligent machines to serve all of humanity – the 100%, not just the 1% – democratizing abundance in the Age of AI and job automation.

peaq network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie peaq network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse peaq network kohta

Kui palju on peaq network (PEAQ) tänapäeval väärt?
Reaalajas PEAQ hind USD on 0.06553 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PEAQ/USD hind?
Praegune hind PEAQ/USD on $ 0.06553. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on peaq network turukapitalisatsioon?
PEAQ turukapitalisatsioon on $ 71.99M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PEAQ ringlev varu?
PEAQ ringlev varu on 1.10B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PEAQ (ATH) hind?
PEAQ saavutab ATH hinna summas 0.7533827025580973 USD.
Mis oli kõigi aegade PEAQ madalaim (ATL) hind?
PEAQ nägi ATL hinda summas 0.05784783537206197 USD.
Milline on PEAQ kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PEAQ kauplemismaht on $ 26.59K USD.
Kas PEAQ sel aastal kõrgemale ka suundub?
PEAQ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PEAQ hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:36:46 (UTC+8)

