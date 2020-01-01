PlayDapp (PDA) tokenoomika

PlayDapp (PDA) teave

PlayDapp provides users with a seamless environment where they can autonomously create high-quality digital assets, effortlessly transform these assets into Web3-compatible formats, and engage in the entire cycle of data generation, conversion, utilization, and monetization through a unified service called "PlayDapp Connect". Throughout the experience with PlayDapp Connect, users become true owners of the data they generate, simultaneously benefiting from membership in the PlayDapp community ‘PlayDapp Members+' fostering enhanced collaboration and mutual advantages.

Ametlik veebisait:
https://playdapp.com
Valge raamat:
https://images.playdapp.com/playdapp-homepage/prod/download/PlayDapp_WhitePaper_v1.0.2_EN.pdf
Plokiahela Explorer:
https://etherscan.io/token/0x0D3CbED3f69EE050668ADF3D9Ea57241cBa33A2B

PlayDapp (PDA) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage PlayDapp (PDA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 3.23M
Koguvaru:
$ 700.00M
Ringlev varu:
$ 626.22M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 3.61M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.1548
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.004606491207156611
Praegune hind:
$ 0.005152
PlayDapp (PDA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

PlayDapp (PDA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate PDA tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

PDA tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate PDA tokeni tokenoomikat, avastage PDA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PDA

Kas olete huvitatud PlayDapp (PDA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PDA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

PlayDapp (PDA) hinna ajalugu

PDA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

PDA – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu PDA võiks suunduda? Meie PDA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.