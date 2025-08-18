PlayDapp (PDA) reaalajas hind on $ 0.005327. Viimase 24 tunni jooksul PDA kaubeldud madalaim $ 0.005194 ja kõrgeim $ 0.005918 näitab aktiivset turu volatiivsust. PDAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.6757934166024784 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004606491207156611.
Lüliajalise tootluse osas on PDA muutunud -0.19% viimase tunni jooksul, -0.38% 24 tunni vältel -2.24% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
PlayDapp (PDA) – turuteave
PlayDapp praegune turukapitalisatsioon on $ 3.34M$ 22.51K 24 tunnise kauplemismahuga. PDA ringlev varu on 626.22M, mille koguvaru on 700000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
PlayDapp (PDA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse PlayDapp tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00002086
-0.38%
30 päeva
$ -0.000278
-4.96%
60 päeva
$ -0.000553
-9.41%
90 päeva
$ -0.00372
-41.12%
PlayDapp Hinnamuutus täna
Täna registreeris PDA muutuse $ -0.00002086 (-0.38%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
PlayDapp 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000278 (-4.96%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
PlayDapp 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PDA $ -0.000553 (-9.41%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
PlayDapp 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00372 (-41.12%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada PlayDapp (PDA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
PlayDapp provides users with a seamless environment where they can autonomously create high-quality digital assets, effortlessly transform these assets into Web3-compatible formats, and engage in the entire cycle of data generation, conversion, utilization, and monetization through a unified service called "PlayDapp Connect".
Throughout the experience with PlayDapp Connect, users become true owners of the data they generate, simultaneously benefiting from membership in the PlayDapp community ‘PlayDapp Members+' fostering enhanced collaboration and mutual advantages.
PlayDapp on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie PlayDapp investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PDA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse PlayDapp kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie PlayDapp ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
PlayDapp hinna ennustus (USD)
Kui palju on PlayDapp (PDA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PlayDapp (PDA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PlayDapp nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
PlayDapp (PDA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PDA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
PlayDapp (PDA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas PlayDapp osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust PlayDapp osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.