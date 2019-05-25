ChainX (PCX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ChainX (PCX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ChainX (PCX) teave ChainX is a PoS consensus network developed on the Substrate framework. At present, the annualized rate of POS is about 60%. It is widely referred to as "Substrate's First Chain", and will become a Polkadot Parachain. The mainnet was released on May 25, 2019. As the first mainnet project, ChainX will build an asset gateway for the Polkadot Ecology. It has completed the BTC cross-chain and will gradually complete cross-chains for ETH, DOT, FIL, EOS and other assets. Chainx has also built the first Bitcoin smart contract platform, which provides a foundation for BTC-based Defi, stablecoin, Dapp and other applications. Ametlik veebisait: https://chainx.org/ Valge raamat: https://chainx.org/static/ChainXWhitePaper-901b6b70f654c8f8824686a2277971c0.pdf Plokiahela Explorer: https://scan.chainx.org/ Ostke PCX kohe!

ChainX (PCX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ChainX (PCX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 567.87K $ 567.87K $ 567.87K Koguvaru: $ 12.51M $ 12.51M $ 12.51M Ringlev varu: $ 12.51M $ 12.51M $ 12.51M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 953.61K $ 953.61K $ 953.61K Kõigi aegade kõrgeim: $ 18 $ 18 $ 18 Kõigi aegade madalaim: $ 0.025468986400567124 $ 0.025468986400567124 $ 0.025468986400567124 Praegune hind: $ 0.04541 $ 0.04541 $ 0.04541 Lisateave ChainX (PCX) hinna kohta

ChainX (PCX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ChainX (PCX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PCX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PCX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PCX tokeni tokenoomikat, avastage PCX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PCX Kas olete huvitatud ChainX (PCX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PCX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PCX MEXC-ist osta!

ChainX (PCX) hinna ajalugu PCX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PCX hinna ajalugu kohe!

PCX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PCX võiks suunduda? Meie PCX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PCX tokeni hinna ennustust kohe!

