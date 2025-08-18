Rohkem infot PCX

PCX Hinnainfo

PCX Valge raamat

PCX Ametlik veebisait

PCX Tokenoomika

PCX Hinnaprognoos

PCX Ajalugu

PCX – ostujuhend

PCX-usaldusraha valuutakonverter

PCX Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

ChainX logo

ChainX hind(PCX)

1 PCX/USD reaalajas hind:

$0.04722
$0.04722$0.04722
+0.02%1D
USD
ChainX (PCX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:36:38 (UTC+8)

ChainX (PCX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.04595
$ 0.04595$ 0.04595
24 h madal
$ 0.04858
$ 0.04858$ 0.04858
24 h kõrge

$ 0.04595
$ 0.04595$ 0.04595

$ 0.04858
$ 0.04858$ 0.04858

$ 19.7293763557
$ 19.7293763557$ 19.7293763557

$ 0.025468986400567124
$ 0.025468986400567124$ 0.025468986400567124

-0.05%

+0.02%

-7.87%

-7.87%

ChainX (PCX) reaalajas hind on $ 0.04721. Viimase 24 tunni jooksul PCX kaubeldud madalaim $ 0.04595 ja kõrgeim $ 0.04858 näitab aktiivset turu volatiivsust. PCXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 19.7293763557 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.025468986400567124.

Lüliajalise tootluse osas on PCX muutunud -0.05% viimase tunni jooksul, +0.02% 24 tunni vältel -7.87% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ChainX (PCX) – turuteave

No.2307

$ 590.38K
$ 590.38K$ 590.38K

$ 54.41K
$ 54.41K$ 54.41K

$ 991.41K
$ 991.41K$ 991.41K

12.51M
12.51M 12.51M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

12,505,374.7
12,505,374.7 12,505,374.7

59.54%

2019-05-25 00:00:00

PCX

ChainX praegune turukapitalisatsioon on $ 590.38K $ 54.41K 24 tunnise kauplemismahuga. PCX ringlev varu on 12.51M, mille koguvaru on 12505374.7. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 991.41K.

ChainX (PCX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse ChainX tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000094+0.02%
30 päeva$ +0.00175+3.84%
60 päeva$ +0.00123+2.67%
90 päeva$ +0.0015+3.28%
ChainX Hinnamuutus täna

Täna registreeris PCX muutuse $ +0.0000094 (+0.02%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

ChainX 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00175 (+3.84%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

ChainX 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PCX $ +0.00123 (+2.67%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

ChainX 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0015 (+3.28%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada ChainX (PCX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe ChainX hinnaajaloo lehte.

Mis on ChainX (PCX)

ChainX is a PoS consensus network developed on the Substrate framework. At present, the annualized rate of POS is about 60%. It is widely referred to as "Substrate's First Chain", and will become a Polkadot Parachain. The mainnet was released on May 25, 2019. As the first mainnet project, ChainX will build an asset gateway for the Polkadot Ecology. It has completed the BTC cross-chain and will gradually complete cross-chains for ETH, DOT, FIL, EOS and other assets. Chainx has also built the first Bitcoin smart contract platform, which provides a foundation for BTC-based Defi, stablecoin, Dapp and other applications.

ChainX on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ChainX investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PCX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse ChainX kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ChainX ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

ChainX hinna ennustus (USD)

Kui palju on ChainX (PCX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ChainX (PCX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ChainX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ChainX hinna ennustust kohe!

ChainX (PCX) tokenoomika

ChainX (PCX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PCX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ChainX (PCX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas ChainX osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ChainX osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PCX kohalike valuutade suhtes

1 ChainX(PCX)/VND
1,242.33115
1 ChainX(PCX)/AUD
A$0.0717592
1 ChainX(PCX)/GBP
0.0344633
1 ChainX(PCX)/EUR
0.0401285
1 ChainX(PCX)/USD
$0.04721
1 ChainX(PCX)/MYR
RM0.1987541
1 ChainX(PCX)/TRY
1.9256959
1 ChainX(PCX)/JPY
¥6.93987
1 ChainX(PCX)/ARS
ARS$61.2318421
1 ChainX(PCX)/RUB
3.7631091
1 ChainX(PCX)/INR
4.1313471
1 ChainX(PCX)/IDR
Rp761.4515063
1 ChainX(PCX)/KRW
65.5690248
1 ChainX(PCX)/PHP
2.6697255
1 ChainX(PCX)/EGP
￡E.2.2783546
1 ChainX(PCX)/BRL
R$0.254934
1 ChainX(PCX)/CAD
C$0.0651498
1 ChainX(PCX)/BDT
5.7331824
1 ChainX(PCX)/NGN
72.4078654
1 ChainX(PCX)/UAH
1.9455241
1 ChainX(PCX)/VES
Bs6.37335
1 ChainX(PCX)/CLP
$45.51044
1 ChainX(PCX)/PKR
Rs13.3736488
1 ChainX(PCX)/KZT
25.5599661
1 ChainX(PCX)/THB
฿1.524883
1 ChainX(PCX)/TWD
NT$1.4177163
1 ChainX(PCX)/AED
د.إ0.1732607
1 ChainX(PCX)/CHF
Fr0.037768
1 ChainX(PCX)/HKD
HK$0.3691822
1 ChainX(PCX)/AMD
֏18.0464946
1 ChainX(PCX)/MAD
.د.م0.4244179
1 ChainX(PCX)/MXN
$0.8908527
1 ChainX(PCX)/PLN
0.1718444
1 ChainX(PCX)/RON
лв0.2039472
1 ChainX(PCX)/SEK
kr0.4508555
1 ChainX(PCX)/BGN
лв0.0788407
1 ChainX(PCX)/HUF
Ft15.938096
1 ChainX(PCX)/CZK
0.986689
1 ChainX(PCX)/KWD
د.ك0.01439905
1 ChainX(PCX)/ILS
0.1590977
1 ChainX(PCX)/NOK
kr0.4810699
1 ChainX(PCX)/NZD
$0.0793128

ChainX ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest ChainX võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse ChainX ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ChainX kohta

Kui palju on ChainX (PCX) tänapäeval väärt?
Reaalajas PCX hind USD on 0.04721 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PCX/USD hind?
Praegune hind PCX/USD on $ 0.04721. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ChainX turukapitalisatsioon?
PCX turukapitalisatsioon on $ 590.38K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PCX ringlev varu?
PCX ringlev varu on 12.51M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PCX (ATH) hind?
PCX saavutab ATH hinna summas 19.7293763557 USD.
Mis oli kõigi aegade PCX madalaim (ATL) hind?
PCX nägi ATL hinda summas 0.025468986400567124 USD.
Milline on PCX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PCX kauplemismaht on $ 54.41K USD.
Kas PCX sel aastal kõrgemale ka suundub?
PCX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PCX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:36:38 (UTC+8)

ChainX (PCX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

PCX/USD kalkulaator

Summa

PCX
PCX
USD
USD

1 PCX = 0.04721 USD

Kauplemine: PCX

PCXUSDT
$0.04722
$0.04722$0.04722
0.00%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu