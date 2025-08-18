ChainX (PCX) reaalajas hind on $ 0.04721. Viimase 24 tunni jooksul PCX kaubeldud madalaim $ 0.04595 ja kõrgeim $ 0.04858 näitab aktiivset turu volatiivsust. PCXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 19.7293763557 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.025468986400567124.
Lüliajalise tootluse osas on PCX muutunud -0.05% viimase tunni jooksul, +0.02% 24 tunni vältel -7.87% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
ChainX (PCX) – turuteave
No.2307
$ 590.38K
$ 590.38K$ 590.38K
$ 54.41K
$ 54.41K$ 54.41K
$ 991.41K
$ 991.41K$ 991.41K
12.51M
12.51M 12.51M
21,000,000
21,000,000 21,000,000
12,505,374.7
12,505,374.7 12,505,374.7
59.54%
2019-05-25 00:00:00
PCX
ChainX praegune turukapitalisatsioon on $ 590.38K$ 54.41K 24 tunnise kauplemismahuga. PCX ringlev varu on 12.51M, mille koguvaru on 12505374.7. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 991.41K.
ChainX (PCX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse ChainX tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0000094
+0.02%
30 päeva
$ +0.00175
+3.84%
60 päeva
$ +0.00123
+2.67%
90 päeva
$ +0.0015
+3.28%
ChainX Hinnamuutus täna
Täna registreeris PCX muutuse $ +0.0000094 (+0.02%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
ChainX 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00175 (+3.84%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
ChainX 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PCX $ +0.00123 (+2.67%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
ChainX 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0015 (+3.28%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada ChainX (PCX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
ChainX is a PoS consensus network developed on the Substrate framework. At present, the annualized rate of POS is about 60%. It is widely referred to as "Substrate's First Chain", and will become a Polkadot Parachain. The mainnet was released on May 25, 2019. As the first mainnet project, ChainX will build an asset gateway for the Polkadot Ecology. It has completed the BTC cross-chain and will gradually complete cross-chains for ETH, DOT, FIL, EOS and other assets. Chainx has also built the first Bitcoin smart contract platform, which provides a foundation for BTC-based Defi, stablecoin, Dapp and other applications.
ChainX on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ChainX investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PCX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse ChainX kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ChainX ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
ChainX hinna ennustus (USD)
Kui palju on ChainX (PCX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ChainX (PCX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ChainX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
ChainX (PCX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PCX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
ChainX (PCX) ostujuhend
Kas otsite, kuidas ChainX osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ChainX osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.