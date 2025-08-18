Rohkem infot PBX

Probinex hind(PBX)

1 PBX/USD reaalajas hind: $0.02162

Probinex (PBX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:15:11 (UTC+8)

Probinex (PBX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
Probinex (PBX) reaalajas hind on $ 0.02162. Viimase 24 tunni jooksul PBX kaubeldud madalaim $ 0.0205 ja kõrgeim $ 0.02261 näitab aktiivset turu volatiivsust. PBXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.26300739096380066 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000374154057779406.

Lüliajalise tootluse osas on PBX muutunud -0.47% viimase tunni jooksul, -2.74% 24 tunni vältel +3.05% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Probinex (PBX) – turuteave

Probinex praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 31.55K 24 tunnise kauplemismahuga. PBX ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 21.62M.

Probinex (PBX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Probinex tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0006091-2.74%
30 päeva$ -0.00026-1.19%
60 päeva$ -0.00178-7.61%
90 päeva$ -0.01541-41.62%
Probinex Hinnamuutus täna

Täna registreeris PBX muutuse $ -0.0006091 (-2.74%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Probinex 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00026 (-1.19%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Probinex 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PBX $ -0.00178 (-7.61%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Probinex 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01541 (-41.62%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Probinex (PBX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Probinex hinnaajaloo lehte.

Mis on Probinex (PBX)

Probinex creates a bridge between the crypto and fiat world by creating compliant products.

Probinex on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Probinex investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PBX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Probinex kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Probinex ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Probinex hinna ennustus (USD)

Kui palju on Probinex (PBX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Probinex (PBX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Probinex nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Probinex hinna ennustust kohe!

Probinex (PBX) tokenoomika

Probinex (PBX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PBX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Probinex (PBX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Probinex osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Probinex osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Probinex ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Probinex võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Probinex ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Probinex kohta

Kui palju on Probinex (PBX) tänapäeval väärt?
Reaalajas PBX hind USD on 0.02162 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PBX/USD hind?
Praegune hind PBX/USD on $ 0.02162. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Probinex turukapitalisatsioon?
PBX turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PBX ringlev varu?
PBX ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PBX (ATH) hind?
PBX saavutab ATH hinna summas 0.26300739096380066 USD.
Mis oli kõigi aegade PBX madalaim (ATL) hind?
PBX nägi ATL hinda summas 0.000374154057779406 USD.
Milline on PBX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PBX kauplemismaht on $ 31.55K USD.
Kas PBX sel aastal kõrgemale ka suundub?
PBX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PBX hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 05:15:11 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

